Rusya-Ukrayna savaşının korkunç yüzü: Tecavüz dahil cinsel şiddet... Dehşete düşüren raporu paylaştılar! "Yüzde 49'u kız ve erkek çocukları"

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmasıyla başlamıştı. Devam eden savaşta, Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntülerin gelirken savaşın ortaya çıkarttığı olumsuzluklara dair de raporlar yayımlanıyor. Son olarak Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan bir rapor, hem mide bulandırdı hem de tüyler ürpertti.

"ARTAN CİNSEL ŞİDDET İDDİALARI"

BM Genel Sekreterinin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, "Ukrayna'da artan cinsel şiddet iddialarıyla karşı karşıyayız." dedi.

"TECAVÜZ DAHİL CİNSEL ŞİDDET..."

Kadınlara, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına karşı 124 cinsel şiddet iddiasının rapor edildiğini belirten Patten, tecavüz dahil söz konusu cinsel şiddet iddialarının 56'sının kadınlara, 49'nun ise kız ve erkek çocuklarına yönelik olduğunu ifade etti.

Patten, savaştan kaçan kadın ve çocukların insan kaçakçılarının hedefi haline geldiğini söyledi. (AA)

