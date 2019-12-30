Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar ile Kiev arasındaki esir değişiminden memnun

Rus basınında ayrılıkçı kaynaklara dayandırılarak verilen haberlerde ise Kiev yönetimi tarafından 124 esirin Rusya yanlısı ayrılıkçılara teslim edildiği öne sürülmüştü.

Toplam 200 esirin evlerine döndüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Moskova, onlarca kişinin aileleriyle bir araya gelmesini ve yılbaşını akrabalarıyla geçirmesini sağlayan bu önemli insani adımı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında dün esir değişimi gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında yapılan esir değişimini memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla üç yıl aradan sonra 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Liderler Zirvesi yapılmıştı.

Zirve sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasında esir ve mahkum değişimi konusunun da ele alındığını kaydederek en geç ay sonuna kadar değişimin gerçekleşmesi üzerinde anlaştıklarını bildirmişti.

Ukrayna'da 2014'te başkent Kiev’de meydan olaylarının ardından ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsız yönetim ilan etmişti.

