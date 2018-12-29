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Rusya ve Türkiye arasında kritik Suriye toplantısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.12.2018 14:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Türk ve Rus heyetleri arasında Moskova’da gerçekleşen Suriye konulu toplantı sona erdi. Görüşme 1 buçuk saat sürdü. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin "Soçi süreciyle attığımız adımları ve bundan sonra ne yapacağımızı gözden geçirdik" ifadesini kullandı.

Rusya ve Türkiye arasında kritik Suriye toplantısı!

Çavuşoğlu, Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus mevkidaşlarıyla başkent Moskova’daki Rusya Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantı öncesinde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatında Suriye konusunda yakın iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek, “Bu sayede siyasi sürece dahil birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettik” dedi.

Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya’ya geldiklerine işaret eden Çavuşoğlu, “Bundan sonra da Rus ortaklarımızla Suriye’de neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ilişkilerimize bölgesel konularda çok önem verdiği için bizi gönderdi” diye konuştu.

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"ABD'NİN ÇEKİLMESİNİ ELE ALACAĞIZ"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise “İdlib’in yanı sıra İstanbul’da vardığımız anlaşmanın uygulanmasını değerlendireceğiz. Ayrıca ABD’nin Suriye’den çekilmesini ve Fırat’ın doğusundaki son gelişmeleri de ele alacağız.” ifadelerini kullandı.

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Rus tarafından Şoygu'nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in katıldığı görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik askeri operasyonlarının değerlendirildiği belirtildi.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Rusya Türkiye ABD YPG terör

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