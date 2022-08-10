Rusya ve Ukrayna yeniden anlaştı! Avrupa'ya petrol sevkiyatında kritik gelişme...

Ukrayna petrol şirketi Ukrtransnafta'nın dün Rus petrolünü Drujba Petrol Boru Hattı'ndan Avrupa'ya sevkini durdurmasının ardından Slovakya petrol şirketi Slovnaf tarafından yapılan açıklamada, ödeme noktasında anlaşmazlık yaşayan Ukrayna ve Rusya'nın anlaşmaya vardığı aktarılarak, petrol akışının tekrar başladığı duyuruldu. Açıklamada, “Petrol akışı Drujba Petrol Boru Hattından tekrar başladı. Perşembe ve cuma günü petrolün Macaristan ve Slovakya'ya ulaşmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Slovakya basını ise, Ukrayna'nın petrol akışı için Rusya tarafından yapılan ödemeyi kabul ettiği aktarılarak, anlaşma çerçevesinde Ukrayna'nın petrol akışını hemen başlattığı belirtildi.

PETROL AKIŞI DURDURULMUŞTU

Rus petrol ve doğal gaz boru hattı taşımacılığı şirketi Transneft'in sözcüsü İgor Demin yaptığı açıklamada, Uktransnafta'nın, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Drujba hattından petrol sevkiyat hizmetini durdurduğunu bildirmişti. Demin, "Ukrtransnafta, 4 Ağustos saat 06.10'da Drujba petrol boru hattının güney kolundan Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya tedariki tamamen durdurdu. Bununla birlikte Belarus üzerinden Polonya ve Almanya'ya sevkiyat devam ediyor" demişti.

Rusya'nın Samara Bölgesi'nden doğan Drujba Petrol Boru Hattı Ukrayna ve Belarus sınırındaki Rus kenti Bryansk'tan kuzey ve güney yönünde kollara ayrılıyor. Bu hatlardan aktarılan petrol Polonya, Almanya, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve Macaristan'a ulaşıyor. (İHA)

