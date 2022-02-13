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Rusya'ya ait saldırı tipi denizaltı İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

13.02.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her gün tırmanırken Rus Donanması'na bağlı "Rostov-na-donu" adlı saldırı tipi denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz'e doğru açılmıştı.

Rusya'ya ait saldırı tipi denizaltı İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 70 metre uzunluğundaki 'Rostov-no-donu' adlı denizaltı, saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

KARADENİZ'E DOĞRU YOL ALDI

Yaklaşık 45 dakika sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçerek Emirgan açıklarına gelen B-237 flama numaralı denizaltı, Karadeniz'e doğru yol aldı.

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Denizaltının İstanbul Boğazı'ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

6 RUS SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILMIŞTI

Boğaz'dan geçen denizaltı, Karadeniz'e doğru yola çıktı. Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz'e doğru açılmıştı. Geçen hafta Minsk, Korolev, Kaliningrad ile birlikte Georgy Pobedonosets, Olenegorsky Gornyak ve Pyoty Morgunov da Karadeniz’e giriş yapmıştı.

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DENİZALTI SALDIRI TİPİ SINIFINDA

Saldırı tipi denizaltı olarak bilinen Rostov Na Donu 73 metre uzunluğunda ve 2350 ton ağırlığında ve dizel-elektrik sistemiyle çalışıyor.

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Rostov Na Donu’nun da bünyesinde olduğu Kilo sınıfı denizaltılarda 18 torpido ve 24 mayın kapasitesi bulunurken bu tip denizaltılar aynı zamanda 4 adet Kalibr tipi denizaltı savar, gemi savar füzesine de sahip.

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Rostov Na Donu, 2011’de denize atılırken aktif olarak Akdeniz’de kullanılıyordu.

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Rusya
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