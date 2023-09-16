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Rusya'ya bir yasak da Polonya'dan! "Hiçbir Rus arabası giremeyecek"

16.09.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Rusya plakalı araçların bu gece yarısından itibaren ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurdu. Finlandiya da Rusya'dan bir gün önce Rus araçlarının girişini yasaklamıştı.

Rusya'ya bir yasak da Polonya'dan! "Hiçbir Rus arabası giremeyecek"

Polonya haber ajansı PAP, Kaminski'nin söz konusu açıklamayı bugün Belarus sınırında düzenlediği basın toplantısında yaptığını bildirdi.

"HİÇBİR RUS ARABASI GİREMEYECEK"

Kaminski, Rus plakalı binek araçların bu gece yarısından itibaren Polonya'ya girişinin yasaklanacağını belirterek "Rus kamyonları zaten bu yasak kapsamındaydı. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Polonya'ya hiçbir Rus arabası giremeyecek." ifadelerini kullandı.

Yasağın araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın hem ticari hem de hususi olmak üzere, tüm araçlar için geçerli olacağı kaydedildi.

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Letonya, Litvanya ve Estonya'nın ardından Finlandiya da dün Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı.

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