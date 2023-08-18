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Rusya’ya rağmen Ukrayna’dan yola çıktı! Tüm dünyanın izlediği o gemi İstanbul Boğazı’nda…

18.08.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada gündem olan Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından bir ilk yaşandı. Ukrayna limanlarından yola çıkan bir ticari gemi Rusya’nın açıklamasına rağmen İstanbul Boğazı'na girdi. İşte tüm dünyanın yakından takip ettiği o gemi ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Rusya’ya rağmen Ukrayna’dan yola çıktı! Tüm dünyanın izlediği o gemi İstanbul Boğazı’nda…

Rusya Ukrayna savaşındaki gerginlik devam ederken tüm dünyanın merak ettiği yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna limanlarından ilk kez bir ticari gemi ayrıldı.

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan 'Joseph Schulte' adlı Hong Kong bandıralı konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'na geldi.

Konteyner yüklü 'Joseph Schulte' adlı Hong Kong bandıralı gemi, Sahil Güvenlik ve Kılavuz Kaptan Gemileri eşliğinde Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na saat 06.00 sıralarında giriş yaptı.

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Gemi, dün akşam 20.00 sıralarında Türk karasularına girdi ve Kumköy açığında demirlemişti.

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Geminin Ambarlı Limanı'na demirleyeceği öğrenildi.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinden sonra ilk kez bir ticari gemi hareket etmiş oldu.

İstanbul Boğazı’ndan da geçiş yapan gemi 24 Şubat'tan beri Ukrayna limanında demirli haldeydi.

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TAHIL KORİDORU

Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı.

Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.

Milli Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de tansiyonu yükselten girişimi yakından takip ediyor. Bakanlık kaynakları "Buradaki sorun ticari gemilerin çatışma ortamında güvenli şekilde Türk Boğazlarına gelebilmesi, Boğazlara kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok." ifadesini kullandı.

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Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı.

Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.

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