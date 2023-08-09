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Rusya'ya şok! Uluslararası mahkeme yakalama kararı çıkarttı: Putin tutuklanma kıskacında...

09.08.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek olan BRICS liderler zirvesinde, Güney Afrika tarafından tutuklanma riskiyle karşı karşıya. Rusya alternatif çözümler üretmeye çalışıyor...

Rusya'ya şok! Uluslararası mahkeme yakalama kararı çıkarttı: Putin tutuklanma kıskacında...

22-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 15. BRICS liderler zirvesine sayılı günler kaldı. Güney Afrika'da düzenlenecek BRICS zirvesine, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderleri katılacak.

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PUTİN'E TUTUKLAMA ŞOKU!

Güney Afrika ile Rusya arasındaki mutabakata göre hakkında yakalama kararı bulunan Rus lider Putin, BRICS zirvesine katılmayacak. Nedeni ise hakkında çıkan yakalama kararı.

Lahey merkezli uluslararası ceza mahkemesi, Putin'e Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden çocukları Rusya'ya kaçırmakla suçlamış ve Rus lider hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

BRICS zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Afrika ise Roma Antlaşması'na taraf ülkeler arasında bulunduğu için Putin'in Güney Afrika'da tutuklanıp Lahey'e gönderilmesi riskini teşkil ediyor. Bu nedenle Güney Afrika cephesinden gelen ilk çözüm, hükümetin uluslararası ceza mahkemesinden çekilmesi oldu.

Ancak bir dizi istişarenin ardından Rus lider Putin'in zirveye katılmayacağı duyuruldu. Zirvede Rusya'yı temsilen Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un bulunması kararlaştırıldı.

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PUTİN, GÜNEY AFRİKA'YI TEHLİKEYE ATMADI

Putin'i ağırlamaması için baskı altında olan Güney Afrika'dan yapılan açıklamada, karşılıklı mutabakatlarla zirvede Rusya'yı Dışişleri Bakanı Lavrov'un temsil edeceği belirtilmiş, Putin, Güney Afrika'nın karşı karşıya olduğu ikilemi anlıyor ve zirveyi tehlikeye atmak ya da Güney Afrika için sorun yaratmak istemiyor denmişti.

BRICS liderler zirvesi gurubun dönem başkanı Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek. Rusya adına Lavrov'un katılacağı konferansa Putin, video konferans yönetimiyle bağlanacak.


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