HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’da evlerin üstüne çığ düştü

Rusya’da evlerin üstüne çığ düştü

09.01.2021 00:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da bir kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi çığ altında kalırken, 4 kişi kurtarıldı.Rusya’nın Krasnoyarsk şehrindeki bir kayak merkezine çığ düştü.

Rusya’da bir kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi çığ altında kalırken, 4 kişi kurtarıldı.
Rusya’nın Krasnoyarsk şehrindeki bir kayak merkezine çığ düştü. Gora Otdelnaya isimli kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi kar kütlelerinin altında kaldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye 200 kişilik kurtarma ekibi ve 8 araç gönderildiğini duyurdu. Çığ altında kalan kişi sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, evlerin bulunduğu 300 metrekarelik alanda arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

2’si çocuk 4 kişi kurtarıldı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini aktarırken, çığ altında kalan 2’si çocuk toplam 4 kişilik bir ailenin kurtarıldığını duyurdu. Aşırı fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü fakat çalışmaların aksamaması için ek kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruzMİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz
Gece terlemesi nedir, sebepleri nelerdir?Gece terlemesi nedir, sebepleri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Kayseri patlamasının faili PKK'lı teröristten çarpıcı ifadeler

Kayseri patlamasının faili PKK'lı teröristten çarpıcı ifadeler

Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'DHKP-C militanı' yanıtı

Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'DHKP-C militanı' yanıtı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Balıkçıların ağına dev 'ay balığı' takıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Nesli tehlike altında

MİT'ten personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Koronavirüse yakalanan belediye başkanına pankartla destek verdiler

Belediye başkanına pankartla destek verdiler

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Helenistik döneme ait! Satmak isterken yakalandılar

Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diyerek cipi dinlenme tesisine sürmüştü! Dehşet anları kamerada

'Bugün ikimiz de öleceğiz' dedi ve... Dehşet anları güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.