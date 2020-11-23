Rusya’da göçük altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti

Rusya’da bir kömür madeninde çalışan işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Maden işçisinin göçük altında kalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Rusya’nın Kemerovo bölgesinde bulunan Novokuznetsk şehrinde dün bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Bir işçi çalıştığı sırada göçük altında kaldı. Yanındaki işçi göçük altında kalan madenciyi son anda çekip kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kurtarma ekipleri maden ocağına inerek işçiyi uzun uğraşlar sonucunda enkaz altından çıkardı. Ancak 34 yaşındaki madencinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Maden ocağındaki güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından Kemerovo Soruşturma Komitesi müfettişleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından madendeki üretime bir süre sonra yeniden başlandığı öğrenildi.

