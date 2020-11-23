HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’da göçük altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti

Rusya’da göçük altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti

23.11.2020 16:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da bir kömür madeninde çalışan işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Rusya’da bir kömür madeninde çalışan işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Maden işçisinin göçük altında kalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Rusya’nın Kemerovo bölgesinde bulunan Novokuznetsk şehrinde dün bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Bir işçi çalıştığı sırada göçük altında kaldı. Yanındaki işçi göçük altında kalan madenciyi son anda çekip kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kurtarma ekipleri maden ocağına inerek işçiyi uzun uğraşlar sonucunda enkaz altından çıkardı. Ancak 34 yaşındaki madencinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Maden ocağındaki güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından Kemerovo Soruşturma Komitesi müfettişleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından madendeki üretime bir süre sonra yeniden başlandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandıBilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Türk gemisine hukuk dışı arama!

Türk gemisine hukuk dışı arama!

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Milli Saraylar'dan 'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' haberiyle ilgili açıklama

Milli Saraylar'dan 'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' haberiyle ilgili açıklama

Aydın'da heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu

Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Batman'da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücünün burnu bile kanamadı

Batman'da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücünün burnu bile kanamadı

Nesli tehlike altındaki caretta caretta başından zıpkınla vurulmuş halde bulundu

İnsanlık dışı görüntü! Bu halde bulundu

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Arınç’a tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.