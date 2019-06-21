HABER

Rusya’da helikopter düştü, pilot öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 14:35 | Son Güncelleme

Rusya’da askeri helikopterden çevirme zirai ilaçlama helikopteri Krasnodar bölgesinde tarım alanına düştü.

Rusya’da helikopter düştü, pilot öldü

Rusya’da askeri helikopterden çevirme zirai ilaçlama helikopteri Krasnodar bölgesinde tarım alanına düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti.
1948 yılında tasarlanan 1961 yılında üretimine başlanan, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ise sadece 3 adet kalan ve özel bir havacılık şirketi tarafından kullanılan Sovyetler efsanesi Mİ-2 tipi askeri helikopter, Rusya’nın Krasnodar bölgesinde düştü. Daha önce savaşlarda kullanılan helikopterin şirket tarafından zirai ilaçlama helikopterine çevrildiği öğrenilirken, pilot ilaçlama sırasında helikopterin kontrolünü kaybetmeye başlayınca sert iniş gerçekleştirmek üzereyken düşmenin gerçekleştiği belirtildi. Kazada pilot hayatını kaybetti.
Yaşanan helikopter kazasından sonra yapılan ilk incelemede, kazanın sebebinin mekanik veya hava koşullarına bağlı olmadığı, tamamen pilotaj hatası olduğu açıklandı.
Helikopterin düştüğü noktada yaşam alanlarının da bulunduğu fakat helikopterin tarım alanına düşmesi nedeniyle olay yerinde başka ölüm veya yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Rusya’da helikopter düştü, pilot öldü

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Küçük İsa’nın ölümü ailesini ve beldeyi yasa boğduKüçük İsa’nın ölümü ailesini ve beldeyi yasa boğdu
Hareket halindeki otomobil yandıHareket halindeki otomobil yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.