Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis'te yaptığı konuşma sonrasında Kremlin Sarayı'na giden Medvedev, burada hükümetin istifasını sundu.

Putin ile görüşen Medvedev, burada yaptığı konuşmada, Putin'in önümüzdeki günlerde Rusya için öncelikli icraatları dile getirdiğini ve Anayasa'da bir dizi temel değişikliklerin ana hatlarını çizdiğini hatırlattı.

Medvedev, "Bu değişiklikler kabul edildiğinde yalnızca Anayasa'nın bazı maddelerinde değil, genel olarak yasama, yürütme ve yargıdan oluşan güç dengesinde de değişiklikler olacak. Rusya hükümeti olarak devlet başkanına gerekli tüm kararları alma fırsatı vermeliyiz. Bu koşullarda Anayasa'nın 117. maddesine göre Rusya Federasyonu hükümetinin istifasını verdim." dedi.

Kabine üyelerine teşekkür eden Medvedev, istifa ile ilgili son kararı Putin'in vereceğini dile getirdi.

Hükümete çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı icraatları tam olarak yerine getiremese de hükümetin pek çok icraatı yaptığını söyledi. Kısa bir süre sonra her bakan ile görüşme yapacağını dile getiren Putin, yeni hükümet oluşturulana kadar bakanların görevlerini tam olarak yapmaya devam etmesini istedi.