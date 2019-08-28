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Rusya’da inşaat çöktü: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Rusya’da bir inşaatın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Novosibirsk şehrinde bir inşaatın duvarının sabah saatlerinde çöktüğü belirtildi.

Rusya’da bir inşaatın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Novosibirsk şehrinde bir inşaatın duvarının sabah saatlerinde çöktüğü belirtildi. Novosibirsk Belediye Başkanı Anatoly Lokot yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, enkaz altından 2 işçinin cesedinin çıkarıldığını söyledi. Olayda 3 işçinin kaçarak kurtulduğunu söyleyen Lokot, bir işçinin hala enkaz altında olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, 183 kişiden 44 ünite kan alınarak bölgedeki hastaneye gönderildiği ifade edildi.

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