Rusya’da kafede patlama: 2 yaralı

Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki kafede meydana gelen patlama 2 kişi yaralanırken, sokak savaş alanına döndü.

Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde 9 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede büyük bir patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sabah saatlerinde bir personel çalıştığı kafeyi açmak için içeriye girdi. Bu sırada kafede büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti sokağın neredeyse tamamında hissedilirken, çevredeki binalarda, park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Binanın dışında bulunan 2 yaya yaralanırken, kafe içerisindeki personel ve kafenin önündeki bir kişi de enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar hala devam ederken, patlamanın meydana geldiği binanın tahliye edildiği aktarıldı. Patlamanın doğalgaz sızıntısı nedeniyle oluştuğu tespit edilirken, bölge savcılığı patlama ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.



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