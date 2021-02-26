HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’da kafede patlama: 2 yaralı

Rusya’da kafede patlama: 2 yaralı

26.02.2021 13:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki kafede meydana gelen patlama 2 kişi yaralanırken, sokak savaş alanına döndü.Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde 9 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede büyük bir patlama meydana geldi.

Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki kafede meydana gelen patlama 2 kişi yaralanırken, sokak savaş alanına döndü.
Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde 9 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede büyük bir patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sabah saatlerinde bir personel çalıştığı kafeyi açmak için içeriye girdi. Bu sırada kafede büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti sokağın neredeyse tamamında hissedilirken, çevredeki binalarda, park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.
Binanın dışında bulunan 2 yaya yaralanırken, kafe içerisindeki personel ve kafenin önündeki bir kişi de enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar hala devam ederken, patlamanın meydana geldiği binanın tahliye edildiği aktarıldı. Patlamanın doğalgaz sızıntısı nedeniyle oluştuğu tespit edilirken, bölge savcılığı patlama ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin unutulmayan gafları Ünlülerin unutulmayan gafları
Bakan Koca duyurdu: Çok yakın zamanda başlatacağızBakan Koca duyurdu: Çok yakın zamanda başlatacağız
Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

İSKİ su kesintisi 26 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 26 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 26 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

26 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Bodrum'da ölü bulunmuştu! Çizgili Yelve'nin Türkiye'de ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Bodrum'da ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yeni gelişme

'Boğaziçi' soruşturmasında yeni gelişme

'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı

'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.