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Rusya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:18 | Son Güncelleme

Rusya’nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiği öğrenildi.Rusya’nın Çelyabinsk Oblastı bölgesindeki Magnitogorsk kentinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen doğalgaz patlaması sebebi ile çöken binanın enkazında hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiği aktarıldı.

Rusya’nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiği öğrenildi.
Rusya’nın Çelyabinsk Oblastı bölgesindeki Magnitogorsk kentinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen doğalgaz patlaması sebebi ile çöken binanın enkazında hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiği aktarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı şu ana kadar enkazdan 18 ceset çıkarıldığını doğruladı.
Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde 31 Aralık sabahı bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, çevresindeki birçok bina da zarar görmüştü. İlk gün 4 cesedin çıkarıldığı apartmanın enkazından yeni yıl gecesi yapılan çalışmalar sonucunda 4 ceset daha çıkarılmıştı.

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