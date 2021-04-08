Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalny 'el ve ayaklarında his kaybı yaşıyor'

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalny'nin sağlık durumunun kötüleştiği ve elleri ile ayaklarında his kaybı görülmeye başlandığı belirtildi.

Avukatı Vadim Kozev, zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklanan Navalny'de iki omurilik fıtığı teşhis edildiğini söyledi.

Navalny geçen hafta, sürekli çektiği sırt ağrılarının tedavi edilmesi için açlık grevine başlamıştı.

Beyaz Saray da Navalny'nin sağlık durumuyla ilgili haberlerin endişe verici olduğunu söylemişti.

Navalny'i Çarşamba günü ziyaret eden avukatı Kozev, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Aleksey kendi başına yürüyor. Yürürken ağrısı var. Bacakları, avuç içi ve bileklerindeki his kaybıyla hastalığın açıkça ilerlediğini görmek çok kaygı verici" dedi.

44 yaşındaki Navalny, solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle Pokrov kentindeki hapishanenin revirine kaldırılmıştı. Muhalif lider sürekli öksürük ve ateşten şikayetçiydi.

Avukatına göre Navalny'nin ateşi 39'u gördükten sonra 37'ye indi ve açlık grevi yüzünden günde yaklaşık bir kilo kaybediyor.