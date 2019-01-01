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Rusya'daki doğal gaz patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından 11 aylık bebek canlı çıkarıldı - Arama kurtarma çalışmaları sırasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı, enkaz altındaki bir cesedin çıkarılması için çalışılıyor

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından 11 aylık bir bebek canlı çıkarıldı.

Magnitogorsk şehrinde bulunan 10 katlı bir binada dün sabah saatlerinde meydana gelen patlama nedeniyle çöken bloğun enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Acil Durumlar Bakanlığından verilen bilgiye göre, eksi 17 derecelik hava şartlarında sürdürülen çalışmalar sırasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında bulunan bir cesedin çıkarılmasına çalışılıyor.

Patlama sırasında binada olduğu düşünülen 35 kişinin akıbetinin belli olmadığı belirtildi.

Çelyabinsk Valiliğinden yapılan açıklamada da arama kurtarma ekiplerinin 11 aylık bir bebeği enkaz altından canlı olarak çıkardığı bildirildi.

Ağlaması sayesinde yeri tespit edilen bebeğin yatakta sarılı bir şekilde bulunduğu belirtildi.

Hastaneye sevk edilen bebeğin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Olay nedeniyle Çelyabinsk bölgesinde bir günlük yas ilan edildi.

Magnitogorsk şehrindeki binada dün yerel saatle 06.00 civarında meydana gelen patlama sonucunda 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Çelyabinsk doğal gaz Rusya

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