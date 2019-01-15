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Rusya'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 21:28 | Son Güncelleme

Rostov bölgesinde dün meydana gelen doğal gaz patlamasında ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Rusya'nın Rostov bölgesindeki bir binada dün meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahtı şehrinde 9 katlı binada meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada ölü sayısı arttı.

Binanın doğal gaz patlaması meydana gelen kısmındaki enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı. 4 dairenin zarar gördüğü patlamanın hemen ardından enkazdan bir kişinin cesedi çıkarılmıştı.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde 31 Aralık'ta bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle de 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Rostov Rusya

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