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Rusya’dan İdlib konusunda açıklama: Endişeliyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 22:38 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Suriye’nin İdlib kenti hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Suriye’nin İdlib kenti hakkında önemli açıklamalar yaptı. Zaharova, Rusya’nın İdlib konusunda endişeli olduğunu söyledi.
Haftalık basın toplantısında gündem değerlendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD askerlerinin İdlib’den çekilme süreci ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığının görüşlerini aktararak, “ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD askerinin Suriye’den çekilme açıklamasından sonra ABD tarafından somut bir adım atılmamıştır” dedi. Suriye’nin İdlib kenti ile ilgili görüşlerini aktaran Zaharova, “İdlib’te yaşanan durum çerçevesinde çok endişeliyiz. Bölgede durum iyice kötüleşiyor. Tahrir El-Şam militanları tarafından kentin tamamı kontrol altına alındı” şeklinde konuştu.

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