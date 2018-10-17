BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''Türk meslektaşlarımız Soçi mutabakatının uygulanması konusunda büyük çaba gösteriyor. Silahlardan arındırılmış bölgeden binden fazla savaşçı ayrıldı.'' dedi.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda ülkesine yönelik eleştirilere ve suçlamalara cevap verdi.

Rusya, İran ve Türkiye'nin Astana sürecinin garantörleri olarak Suriye'deki krize çözüm bulmak için yakın ortak çalışmalarına devam ettiğini belirten Nebenzia, ''Suriye'deki krize çözüm bulmak için siz ne yapıyorsunuz peki, size soruyorum.'' ifadesini kullandı.

Soçi mutabakatı ile ilgili değerlendirmede bulunan Nebenzia, ''Türk meslektaşlarımız mutabakatın uygulanması konusunda büyük çaba gösteriyor. Silahlardan arındırılmış bölgeden binden fazla savaşçı ayrıldı. Önemli miktarda askeri donanım da çekildi.'' diye konuştu.

- ''Tarih affetmeyecek''

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen ise Soçi mutabakatı ile Suriye'de siyasi çözümü ilerletmeye yönelik kısa süreli bir fırsat penceresi açıldığını belirterek ''Bu fırsatı kaçırırsak tarih affetmeyecek.'' dedi.