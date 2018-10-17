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Rusya'dan "İdlib'den binden fazla savaşçı ayrıldı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 20:24 | Son Güncelleme

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: - "Türk meslektaşlarımız Soçi mutabakatının uygulanması konusunda büyük çaba gösteriyor. Silahlardan arındırılmış bölgeden binden fazla savaşçı ayrıldı" - Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: - "Radikal grupların silahlardan arındırılmış bölgeden çekilmesi konusunda önemli ilerleme kaydedildi" - ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen: - "Komitenin oluşturulması geciktirilirse Suriye anayasası, özgür ve adil seçimler ve siyasi süreçte ilerleme tehlikeye düşecek. Siyasi süreç için zaman ve mekan yaratan bu fırsat kaçabilir. İdlib'deki ateşkes ile açılan fırsat penceresi her an kapanabilir''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''Türk meslektaşlarımız Soçi mutabakatının uygulanması konusunda büyük çaba gösteriyor. Silahlardan arındırılmış bölgeden binden fazla savaşçı ayrıldı.'' dedi.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda ülkesine yönelik eleştirilere ve suçlamalara cevap verdi.

Rusya, İran ve Türkiye'nin Astana sürecinin garantörleri olarak Suriye'deki krize çözüm bulmak için yakın ortak çalışmalarına devam ettiğini belirten Nebenzia, ''Suriye'deki krize çözüm bulmak için siz ne yapıyorsunuz peki, size soruyorum.'' ifadesini kullandı.

Soçi mutabakatı ile ilgili değerlendirmede bulunan Nebenzia, ''Türk meslektaşlarımız mutabakatın uygulanması konusunda büyük çaba gösteriyor. Silahlardan arındırılmış bölgeden binden fazla savaşçı ayrıldı. Önemli miktarda askeri donanım da çekildi.'' diye konuştu.

- ''Tarih affetmeyecek''

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen ise Soçi mutabakatı ile Suriye'de siyasi çözümü ilerletmeye yönelik kısa süreli bir fırsat penceresi açıldığını belirterek ''Bu fırsatı kaçırırsak tarih affetmeyecek.'' dedi.

Cohen, ABD'nin Rusya'nın Suriye'de siyasi bir geçişi destekleyip desteklemeyeceği ve anayasa komitesinin oluşturulması konusunda şüpheleri bulunduğunu çünkü askeri çözümden en fazla yarar sağlayanların yine rejim, Rusya ve İran olduğunu ifade etti.

- Anayasa komitesinin kurulması çağrısı

Anayasa komitesinin derhal kurulması gerektiği çağrısı yapan Cohen, rejimi aynı taktiklerle bunu erteleyerek siyasi süreci geciktirmekle suçladı.

Şam'ın Rusya'nın anayasa komitesi teklifini reddettiğini söyleyen Cohen, ''Suriye, Rusya’nın diplomatik girişimini reddetti. Öyleyse Esed'in neyin peşinde olduğu konusunda net olalım. Bu, BM'nin siyasi uzlaşma ve siyasi çözüm bulma çabalarını ertelemeye yönelik başka bir girişim.'' dedi.

- ''İdlib'deki ateşkes ile açılan fırsat penceresi her an kapanabilir''

Rejimi ve Rusya'yı anayasa komitesinin oluşturulmasını geciktirmekle suçlayan Cohen, ''Komitenin oluşturulması geciktirilirse Suriye anayasası, özgür ve adil seçimler ve siyasi süreçte ilerleme tehlikeye düşecek. Siyasi süreç için zaman ve mekan yaratan bu fırsat kaçabilir. İdlib'deki ateşkes ile açılan fırsat penceresi her an kapanabilir.'' uyarısında bulundu.

- ''Radikal grupların çekilmesi konusunda önemli ilerleme sağlandı''

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da konseyde yaptığı konuşmada, Soçi mutabakatının uygulanması konusunda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Türkiye ve Rusya arasında geçen ay varılan anlaşmanın uygulanmasında önemli ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, ''Çatışmaların durması sağlandı, silahlardan arındırılmış bölgenin sınırları belirlendi, ağır silahların bu bölgeden çekilmesi 10 Ekim'den önce tamamlandı, radikal grupların silahlardan arındırılmış bölgeden çekilmesi konusunda önemli ilerleme kaydedildi.'' ifadelerini kullandı.

- ''Binlerce Suriyeli evlerine dönmeye başladı''

Soçi mutabakatı ile daha fazla kanın dökülmesi ve insani bir trajedinin engellendiğini vurgulayan Sinirlioğlu, ''Binlerce Suriyeli İdlib'de evlerine dönmeye başladı. Şimdi ise önceliğimiz siyasi süreci ilerletmek.'' diye konuştu.

- Türkiye'den dörtlü zirve teklifi

Sinirlioğlu, Türkiye'nin krize son verme çabalarına yeni bir ivme kazandırmak için Fransa, Almanya ve Rusya'nın katılımıyla dörtlü bir zirveye ev sahipliği yapma fikrini sunduğunu, zirvenin tarihini ve gündemini belirlemeye yönelik görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Soçi mutabakatı Suriye Türkiye

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