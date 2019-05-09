Rusya’dan Zafer Bayramı’nda Kızıl Meydan’da gövde gösterisi

Rusya, Kızıl Meydan’da 74’ncü Rusya Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gövde gösterisi yaptı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kızıl Meydan’da gerçekleşen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Kazakistan’ın geçtiğimiz ay görevinden ayrılan lideri Nursultan Nazarbayev, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ve birçok ülkeden temsilci katıldı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun askeri geçit törenini başlattığı törenlerde Putin, Sovyetler Birliği’nin Hitler’in başında olduğu Nazi Almanya’sına karşı Sovyetlerin elde ettiği tarihi başarıya atıfta bulunarak, Nazilerin Avrupa’yı işgalini Sovyetler Birliği’nin engel olduğunu söyledi. Putin’in konuşmasının ardından gerçekleşen askeri geçit törenlerinde ise dünyaya meydan okundu.

Gerçekleşen törenlerde 13 bin asker, T-34-85 tank, Typhoon korumalı araçlar, BMP-3 piyade savaş araçları, BTR-82A zırhlı personel taşıyıcıları, BTR-MDM zırhlı araçlar, Terminator tank destek savaş araçları, Yars füze rampaları, uçaksavar füzesi sistemi S-400, uçaksavar füzesi silah sistemleri olan Pantsir-S1, Mi-26, Mi-8, Mi-28N, Ka-52 helikopterleri, radar uçakları, Tu-160, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçakları ,Tu-95MS, askeri kargo uçağı İl-76MD, Rusya’nın prestiji haline gelen savaş uçakları MiG-31BM, Su-34, Su-25 gibi çok sayıda ordunun envanterinde bulunan araçlar görev aldı.

Askeri geçit töreninin ardından Putin, kazanılan zaferin ve savaşta ölenlerin anısına 1945 yılından beri sönmeden yanan ateşin başına geçerek buraya çelenk bıraktı.

Rusya’da ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sına karşı Sovyetler Birliği’nin savunulması ve zafer elde edilmesi nedeniyle her yıl 9 Mayıs’ta Rusya Zafer Bayramı kutlamaları yapılıyor.

