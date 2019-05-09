HABER

Rusya’dan Zafer Bayramı’nda Kızıl Meydan’da gövde gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Rusya, Kızıl Meydan’da 74’ncü Rusya Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gövde gösterisi yaptı.Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kızıl Meydan’da gerçekleşen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Kazakistan’ın geçtiğimiz ay görevinden ayrılan lideri Nursultan Nazarbayev, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ve birçok ülkeden temsilci katıldı.

Rusya, Kızıl Meydan’da 74’ncü Rusya Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gövde gösterisi yaptı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kızıl Meydan’da gerçekleşen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Kazakistan’ın geçtiğimiz ay görevinden ayrılan lideri Nursultan Nazarbayev, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ve birçok ülkeden temsilci katıldı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun askeri geçit törenini başlattığı törenlerde Putin, Sovyetler Birliği’nin Hitler’in başında olduğu Nazi Almanya’sına karşı Sovyetlerin elde ettiği tarihi başarıya atıfta bulunarak, Nazilerin Avrupa’yı işgalini Sovyetler Birliği’nin engel olduğunu söyledi. Putin’in konuşmasının ardından gerçekleşen askeri geçit törenlerinde ise dünyaya meydan okundu.
Gerçekleşen törenlerde 13 bin asker, T-34-85 tank, Typhoon korumalı araçlar, BMP-3 piyade savaş araçları, BTR-82A zırhlı personel taşıyıcıları, BTR-MDM zırhlı araçlar, Terminator tank destek savaş araçları, Yars füze rampaları, uçaksavar füzesi sistemi S-400, uçaksavar füzesi silah sistemleri olan Pantsir-S1, Mi-26, Mi-8, Mi-28N, Ka-52 helikopterleri, radar uçakları, Tu-160, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçakları ,Tu-95MS, askeri kargo uçağı İl-76MD, Rusya’nın prestiji haline gelen savaş uçakları MiG-31BM, Su-34, Su-25 gibi çok sayıda ordunun envanterinde bulunan araçlar görev aldı.
Askeri geçit töreninin ardından Putin, kazanılan zaferin ve savaşta ölenlerin anısına 1945 yılından beri sönmeden yanan ateşin başına geçerek buraya çelenk bıraktı.
Rusya’da ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sına karşı Sovyetler Birliği’nin savunulması ve zafer elde edilmesi nedeniyle her yıl 9 Mayıs’ta Rusya Zafer Bayramı kutlamaları yapılıyor.

Yaz aylarında şok ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şok ve trend olmanın ipuçları
Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdilerDünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler
Dörtyol’da her akşam bilgi yarışmasıDörtyol’da her akşam bilgi yarışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'den son dakika çatışma haberi geldi: 3 asker yaralı

Çatışma çıktı! Yaralı askerler var

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.