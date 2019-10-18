Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov: 2 ülke arasındaki siyasi diyalog zirveye ulaştı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, "İkili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte. İki ülke arasında ki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık bir araya geliyorlar, daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası Congreisum'da, Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile çok sayıda davetli katıldı. Fuarda Rusya Federasyonu Büyükelçiliği standını ziyaret eden Büyükelçi Erkhov, Türkiye ve Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Erkhov, "İkili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte. İki ülke arasında ki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık bir araya geliyorlar, daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor. İki ülke olarak gerçekten stratejik önem taşıyan projeleri üstleniyor ve gerçekleştiriyoruz. Bunların arasında Türk Akımı, Akkuyu nükleer santrali var. Ticaret hacmimiz sürekli artış göstermekte" dedi.