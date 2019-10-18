HABER

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov: 2 ülke arasındaki siyasi diyalog zirveye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:46 | Son Güncelleme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, "İkili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, "İkili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte. İki ülke arasında ki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık bir araya geliyorlar, daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası Congreisum'da, Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile çok sayıda davetli katıldı. Fuarda Rusya Federasyonu Büyükelçiliği standını ziyaret eden Büyükelçi Erkhov, Türkiye ve Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Erkhov, "İkili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte. İki ülke arasında ki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık bir araya geliyorlar, daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor. İki ülke olarak gerçekten stratejik önem taşıyan projeleri üstleniyor ve gerçekleştiriyoruz. Bunların arasında Türk Akımı, Akkuyu nükleer santrali var. Ticaret hacmimiz sürekli artış göstermekte" dedi.

'NURİ PAKDİL ÇOK DEVRİMCİ BİR İNSANDI'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ise bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren yazar Nuri Pakdil'in ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi. Pakdil ile geçmişte sık sık görüştüklerini söyleyen Arınç, "Çok devrimci bir insandı. Bunu şiirlerinde ve yazılarında ortaya koyardı. Bazen sol elini kaldırır kendi kendine sloganlar atardı. Bizim hem kendi yetişmemiz üzerinde hem de bugünkü orta yaşlı düşünen kesim üzerinde çok büyük etkisi vardır. Yazdığı kitaplar çok okunmuştur, çok takip edilmiştir. Türk Milletine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Çok sayıda kitapseverin ziyaret ettiği fuar, 27 Ekim'e kadar açık kalacak.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Oktay, oğlunu kaybeden Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulunduOktay, oğlunu kaybeden Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu
Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

Son dakika! MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama

MSB bu fotoğrafı paylaşıp sert cevap verdi: Tamamen gerçek dışı

Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Son dakika! Trump görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.