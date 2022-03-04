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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Fotoğraflarla yıkım tablosu

04.03.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında düzenlediği füze saldırıları kent, kasaba ve köylere büyük hasar verdi. Bölgeden gelen fotoğraflar işgalin yol açtığı yıkımın boyutlarını gösteriyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Fotoğraflarla yıkım tablosu

Rusya**'nın Ukrayna'yı işgal**i sırasında düzenlediği füze saldırıları kent, kasaba ve köylere büyük hasar verdi. Bölgeden gelen fotoğraflar işgalin yol açtığı yıkımın boyutlarını gösteriyor.

Rus birlikleri henüz başkent Kiev'in dışında. Ancak kent bir dizi hava saldırısına hedef oldu. 26 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde Kiev'de bir apartman füzeyle vuruldu.

Kiev

Kiev'in 20 kilometre kuzeybatısındaki İrpin'de Rusya ve Ukrayna birlikleri arasındaki savaşın cephelerinden biri haline geldi. Kente yönelik topçu ateşi ve hava saldırıları büyük hasara yol açtı.

Bir yerleşim bölgesi neredeyse tamamen yerle bir oldu.

İrpin

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a Rus birliklerince birkaç gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenlendi. Bombardımanda kent merkezi ağır hasar gördü.

Ukraynalı yetkililer, Çarşmba günü kentteki yerleşim bölgelerinin, gece boyunca hedef gözetilmeksizin bombalandığını söyledi. Birleşmiş Milletler savcıları, olası savaş suçlarıyla ilgili inceleme yürüttüklerini açıkladı.

Harkov

Harkov meydan

Kiev'in 60 kilometre kuzeybatısındaki Borodyanka kasabasına düzenlenen hava saldırılarında sivillerin yaşadığı bazı binalar hasar gördü.

Borodyanka'da insansız hava aracıyla çekilen görüntüler kasabadaki yıkımı gözler önüne seriyor.

Başkente 120 kilometre mesafedeki Çernigiv şehri de birkaç gün boyunca, kuzeyden ilerleyen Rus güçlerinin yoğun topçu ateşine maruz kaldı.

Çernigiv

Çernigiv

Ukraynalı yetkililer, şehirdeki bir okulun yanı sıra çok katlı bir binanın da vurulması sonucu 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çernigiv yakınlarındaki Rivnopillya köyü, füze saldırıları sonrası ağır hasar gördü.

Rivnopillya

Dominic Bailey, Mike Hills, Lucy Rodgers ve Zoe Bartholomew.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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