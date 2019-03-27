WASHINGTON (AA) - Venezuela konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez doğrudan Moskova'yı hedef alarak, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek." dedi.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales de Guaido'yu Beyaz Saray'da kabul ettiği görüşmede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Juan Guaido ve ekibinin sonuna kadar yanında olduklarını vurgulayan Trump, Guaido'nun eşine hitaben, "ABD olarak sizinle, Venezuela halkıyla ve Guaido ile yüzde 100 beraberiz. Venezuela'da olanlar hiç olmamalıydı. Ama bunlar düzelecek." yorumunu yaptı.

Venezuela'nın aslında çok zengin ve kaynakları bol bir ülke olduğunu kaydeden Trump, ülkedeki mevcut sorunların kaynağının Nicolas Maduro yönetimi olduğunu savundu.

- "Ruslar her şeyi biliyor"

Trump, Rusya'nın Venezuela'daki varlığıyla ilgili görüşü sorulması üzerine, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek." ifadesini kullandı. Trump, Moskova ile bu konuda bir iletişim içinde olup olmadıkları sorusuna ise "Her şeyi biliyorlar." yanıtını verdi.