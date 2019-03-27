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"Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 20:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek" - "ABD olarak Venezuela halkıyla ve Guaido ile yüzde 100 beraberiz. Venezuela'da olanlar hiç olmamalıydı. Ama bunlar düzelecek"

WASHINGTON (AA) - Venezuela konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez doğrudan Moskova'yı hedef alarak, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek." dedi.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales de Guaido'yu Beyaz Saray'da kabul ettiği görüşmede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Juan Guaido ve ekibinin sonuna kadar yanında olduklarını vurgulayan Trump, Guaido'nun eşine hitaben, "ABD olarak sizinle, Venezuela halkıyla ve Guaido ile yüzde 100 beraberiz. Venezuela'da olanlar hiç olmamalıydı. Ama bunlar düzelecek." yorumunu yaptı.

Venezuela'nın aslında çok zengin ve kaynakları bol bir ülke olduğunu kaydeden Trump, ülkedeki mevcut sorunların kaynağının Nicolas Maduro yönetimi olduğunu savundu.

- "Ruslar her şeyi biliyor"

Trump, Rusya'nın Venezuela'daki varlığıyla ilgili görüşü sorulması üzerine, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek." ifadesini kullandı. Trump, Moskova ile bu konuda bir iletişim içinde olup olmadıkları sorusuna ise "Her şeyi biliyorlar." yanıtını verdi.

Maduro yönetiminin elinde güçlü unsurlar olmadığını dile getiren Trump, "Ordu dışında onların sahip olduğu daha büyük bir baskı unsuru yok. İnsanlar açlıktan ölüyor ve (Maduro yönetimi) yardımları da kabul etmiyor. Venezuela konusunda tüm seçenekler masada." değerlendirmesini yaptı.

Guaido'nun eşi Rosales ise ülkesindeki durumun düzelmesi için ABD'den ve Trump'tan yardım istediklerini vurgulayarak, bugüne kadarki destekleri dolayısıyla Trump yönetimine teşekkür etti.

Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, 24 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda ülkede bulunduklarını belirtmişti.

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ABD Rusya Venezuela

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