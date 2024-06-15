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  4. Yılın ilk 'kaçan boğa' haberi geldi! İstanbul sokaklarında korkutan dakikalar

Yılın ilk 'kaçan boğa' haberi geldi! İstanbul sokaklarında korkutan dakikalar

15.06.2024 12:57
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.06.2024 12:57
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Kurban Bayramına 1 gün kala ilk kaçan boğa haberi Büyükçekmece'den geldi. Satın alınan bir boğa araca yüklenilmek istenirken firar ederek hem sahibine zor anlar yaşattı hem de çevredekileri panikletti. Kızgın boğa 1 saatin ardından iğneye bayıltılarak yakalandı.

Büyükçekmece'de kurban pazarından satın alınan bir boğa, araca bindirildiği sırada kaçtı. Sokaklarda koşturan boğa, yanına kimseyi yanaştırmayınca uyuşturucu iğne ile bayıltıldıktan sonra sahibine teslim edildi. O anlar kameraya yansıdı.

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ARACA BİNDİRİLİRKNE FİRAR ETTİ

Olay, bugün sabah saatlerinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban pazarından satın alınan kurbanlık boğa, araca bindirilirken kaçtı. Ara sokaklarda koşturan boğa paniğe neden olurken, sahibine de zor anlar yaşattı.

1 SAAT YAKALANMAMAYA ÇALIŞTI

Bir kamyonetin tepesine çıkan vatandaşlar boğayı yakalamak için uzun süre uğraştı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan kurbanlık, yaklaşık 1 saat süren uğraşın ardından belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılarak sahibine teslim edildi.

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VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDA ALDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, araca bindirilemeye çalışan boğanın kamyonete saldırdığı ve olay yerine belediye ekiplerinin geldiği görüldü. Yaşanan ilginç anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Express


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Kurban Bayramı İstanbul Boğa
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