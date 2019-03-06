ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin özellikle Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG'yi desteklediğini belirterek, "Türkiye'deki gelişmelerin ve o bölgedeki durumunun kendileri için büyük bir tehdit olduğunun farkındalar. Bununla ilgili de dış operasyonlar yapılıyor. Türkiye tedbirini almak zorunda. S-400'lerin alınması konusu doğru bir politikadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki kararlılığını çok doğru buluyorum." dedi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine gelen Destici, AA muhabirine, "ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğine" yönelik açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının bu tehdidinin yersiz olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"ABD özellikle Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG'yi destekliyor. Türkiye'deki gelişmelerin ve o bölgedeki durumunun kendileri için büyük bir tehdit olduğunun farkındalar. Bununla ilgili de dış operasyonlar yapılıyor. Türkiye tedbirini almak zorunda. S-400'lerin alınması konusu doğru bir politikadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki kararlılığını çok doğru buluyorum. Türkiye bağımsız, hür bir devlettir; istediği ülkeden kendi ihtiyacı olan silahları alabilir. Afrin operasyonunda gördük, bize silahlarımızın mühimmatlarını vermediler. Anlaşmamız olduğu halde uçaklarımızın bombalarını bize paramızla vermediler. Akıllı füzeleri vermediler. Bizim tanklarımızın mermilerini vermediler. Biz onlara nasıl güveneceğiz? Her devlet kendi milletini önceliğe koyar. İhtiyacımız olan kimdeyse kendimiz üretene kadar onu gidip alacağız."