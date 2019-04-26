Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Berlin'de

BERLİN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Avrupa temsilciliği "Saadet Avrupa" tarafından düzenlenen ''Türkiye'nin meseleleri ve çözüm yolları'' konulu konferansa katılmak üzere, Berlin'e geldi.

Cuma namazını Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Şehitlik Camisi'nde kılan Temel Karamollaoğlu burada vefat eden 3 Türk vatandaşının cenaze namazına da katıldı.

Karamollaoğlu namazın ardından Avrupa'daki Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucularından Zeynel Abidin'in kabrine ziyarette bulunarak, burada dua etti.

Daha sonra Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı ziyaret eden Karamollaoğlu, akşam saatlerinde Saadet Avrupa tarafından düzenlenen ''Türkiye'nin meseleleri ve çözüm yolları'' konulu konferansta bir konuşma yapacak.

