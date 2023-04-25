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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu "Ben hikaye anlatmıyorum" deyip duyurdu: Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda...

25.04.2023 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Ben hikaye anlatmıyorum" diyen Karamollaoğlu, "Biz memleketimizde huzuru, barışı tesis edelim. Adaletin kamil manada sağlandığını herkese gösterelim. Türkiye'ye yabancı sermaye akın akın gelir. Ama bizim memleketimize güvenmiyor ki. Biz iktidara geldiğimizde mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda bu politikaların hepsi değişecek" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu "Ben hikaye anlatmıyorum" deyip duyurdu: Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda...

Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Konya teşkilatının bir otelde düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda Millet İttifakı'nın milletvekili adayları da yer aldı. Partililere seslenen Karamollaoğlu, "Allah nasip eder, ülkemizi yaşanabilir bir ülke haline getirir ve ülkemizi yeniden dünyada örnek bir ülke kabul edilir sağlarsak, biz dünyayı yeniden adalet üzerine tanzim edecek bir konuma gelmiş oluruz" dedi.

"BEN HİKAYE ANLATMIYORUM"

"Ben hikaye anlatmıyorum. İnanarak söylüyorum bunları" diyen Karamollaoğlu, "Çünkü biz yaşanabilir bir ülke haline geleceksek, önce kendi içimizde tutarlı olmak mecburiyetindeyiz. Bunun ilk şartı adaletin tesisidir. Adalet olmadan devlet olmaz. Adalet olmadan huzur olmaz. Geçmişte ne demişler? Adalet mülkün temelidir. Mülk dediğimiz, devletin temelidir. İlk adımımız ama sadece adaletle iş bitmiyor ki. Onunla birlikte ele almamız icap eden bugün bütün genel başkanlarımız da ısrarla üzerinde durduğu; biz yalan söylemeyiz, iftira etmeyiz. Yetim malına el uzatmayız, hırsızlık yapmayız. İtibarımızı yükseltmek için israfta bulunmayız. Uçak dolusu korumalarla dünyayı dolaşma diye bizim bir derdimiz olmaz. Adalet mülkün temelidir. Ama birinci prensip bütün bunları kapsayan ahlaki ve manevi değerlerimizin önemsenmesi önde tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'DE YAPILAN YATIRIMLARIN YÜZDE 90’I İSRAF KAPSAMINA GİRER"

Hükümeti eleştiren Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz memleketimizde huzuru, barışı tesis edelim. Adaletin kamil manada sağlandığını herkese gösterelim. Türkiye'ye yabancı sermaye akın akın gelir. Yatırım yapacak yer arıyor sermayedarlar. Ama bizim memleketimize güvenmiyor ki. Bundan dolayı bizim meseleye yaklaşımımız başka. Biz eğer bu dediğimiz hükümleri yerine getirelim, israf önlensin. Emin olun para bizim hazinemizde hazır kalır. Bugün Türkiye'de yapılan yatırımların emin olun belki yüzde 90’ı israf kapsamına girer. İnşallah biz iktidara geldiğimizde mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda bu politikaların hepsi değişecek. Biz her ilde en az bir yerine göre birkaç tane tesisin kurulmasını arzu ederiz. Böylece o ilde doğup, büyüyen insanlar kendi bulundukları yerde iş imkanı aldıklarını elde etmiş olurlar. Durduk yere göçe teşebbüs etmezler."

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"TÜRKİYE’DE DESTAN YAZMAK MÜMKÜN"

Millet İttifakı'nın politikalarını anlatan Karamollaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

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"En az 9 ilimizde teknoloji merkezleri kuracağız. Devlet sanayici ve üniversite bir araya gelecek. Öyle bir müessese kuracak ki, biz hem ülkemizi hem o bölgenin bütün imkanlarını hangi yatırımlarla seferber ederiz. Hangi yatırımları, hangi projelerle yaparsak daha verimli olur. İhracatımız nasıl artar? Kalitemiz nasıl yükselir? Maliyetler nasıl düşer? Bunların hepsi hesap edilecek. Somut adımları söylüyorum. Emin olun çok kısa bir zamanda destan yazmak mümkün Türkiye'de. Bunu biz el birliğiyle yapacağız." (DHA)


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