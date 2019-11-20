Saadet Partisinin yeni Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi

Saadet Partisinin yeni Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu.

Saadet Partisinin 3 Kasım'daki 7. Olağan Büyük Kongresinde yeniden genel başkan seçilen Temel Karamollaoğlu başkanlığında Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleri tespit edildi. Başkanlık Diva üyeleri şöyle:

"Teşkilat Başkanı Hasan Bitmez, Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş, Planlama ve Koordinasyon Başkanı Yılmaz Bayat, Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Tanıtma Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Atik Ağdağ, Eğitim Başkanı Ersan Bilgin, Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kaya, Mahalli İdareler Başkanı Mahmut Arıkan, Muhasebe ve Mali İşler Başkanı Şerafettin Kılıç, Sosyal İşler Başkanı Fatih Aydın, Ekonomik İşler Başkanı Sabri Tekir, Hukuki İşleri Başkanı Hasan Hüseyin Uyar, Genel Sekreter Mesut Doğan"

