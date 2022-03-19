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  4. Saat 22.15'te devreye girdi! Odessa'da hava savunma sistemleri art arda ateş açtı

Saat 22.15'te devreye girdi! Odessa'da hava savunma sistemleri art arda ateş açtı

19.03.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde sıcak bölgeden önemli haberler gelmeye devam ederken Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti olan Odessa'da saat 22.15'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hava savunma sistemleri devreye girerken Ruslara ait insansız hava araçları, hava savunma sistemlerince hedef alındı. Art arda ateş açılırken Rus insansız hava araçları, savunma sisteminden atılan füzelerle imha edildi.

Saat 22.15'te devreye girdi! Odessa'da hava savunma sistemleri art arda ateş açtı

Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın saldırıları sürerken Ukrayna'nın direnişi de devam ediyor. Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da yerel saatle 22.15 sularında hava savunma sistemleri devreye girdi.

ART ARDA ATEŞ AÇTILAR

Odessa semalarında keşif uçuşu yaptıkları sırada Rusya’ya ait insansız hava araçlarını hedef alan Ukrayna’ya ait hava savunma sistemleri gökyüzüne ardı ardına ateş açtı.

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ATEŞLENEN FÜZELERLE DÜŞÜRÜLDÜ

Açılan ateşin ardından Rus insansız hava araçları, hava savunma sisteminden ateşlenen füzelerle düşürüldü.

HALK KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI

Arka arkaya ateşlenen füzeler nedeniyle Odessa halkı kısa süreli panik yaşadı. Bu esnada birçok vatandaş tedbir amaçlı sığınaklara saklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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