Saat olmayan saat yaptılar! Görenleri şaşırtıyor

Akıllı saatler artık bileklerimizi süslüyor. Bu saatler genelde küçük bir ekrana sahip oluyorlar. Hatta 'küçük ekranlı akıllı telefon' olarak nitelendikleri de oluyor. Ancak bu yaklaşımı yıkan ürünler de bulunuyor. Tıpkı saat olmayan saat Nowatch gibi.

SAAT OLMAYAN SAAT: NOWATCH

Nowatch akıllı saat gibi ama değil. TechCrunch'ın haberine göre; 'Saat', bir sağlık takipçisinden bekleyeceğiniz birçok özelliği sunuyor ancak cihazın bir ekranı bulunmuyor. Bu akıllı saatimde ekran olmalı diyenler için kötü bir haber. Ancak saatin yüzünde ekran yerine farklı görünümlü, mücevher tarzı, değerli taşlar kullanılıyor.

Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Hylke Muntinga Las Vegas'ta düzenlenen CES'te verdiği röportajda, saati görme seçeneğini koymamaya karar verdiklerini, bunun sadece daha fazla dikkat dağıtma etkisi yarattığını söyledi.

Giyilebilir cihaz, stres düzeyini tahmin edebiliyor ve kullanıcının stres etkenlerinin ve duygusal çıktılarının farkına varmasına yardımcı olmak için kullanıcıya hafif titreşimler gönderebiliyor.

FİYATI NE KADAR?

Şirketin iddiasına göre kullanıma bağlı olarak pili dört güne kadar dayanabilen, çeşitli değerli taş tasarım seçeneklerine sahip olan Nowatch'ın fiyatı 500 dolardan başlıyor. Fiyatlar taşa bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

