Saatinin çok fonksiyonlu olmasını isteyenler için Samsung Galaxy Fit 2 incelemesi ve özellikleri

Son yıllarda giyilebilir teknolojik ürünler oldukça rağbet görüyor. Bu ürünlerin en sık tercih edileniyse akıllı saat ve bileklikler. Minik birer bilgisayar gibi birçok ihtiyacı karşılayan teknoloji harikası ürünler arasında kararsız kaldıysanız merak etmeyin, doğru yerdesiniz! Hem Samsung Galaxy Fit 2'yi hem benzer modelleri incelediğimiz yazımıza göz atarak ihtiyacınızı karşılayacak ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

Samsung Galaxy Fit 2

Samsung Galaxy Fit 2'nin teknik özellikleri

Ekran boyutu: 1.1 inç

Ortalama pil ömrü: 21 gün

Pil hücre bileşimi: ‎Lityum iyon

Hücresel teknoloji: ‎Wi-Fi

Bağlantı türü: ‎Bluetooth

Samsung Galaxy Fit 2 özelliklerini merak ediyorsanız buyurun başlayalım! Samsung Fit 2 incelemesine ilk olarak 1.1 inç renkli AMOLED ekranıyla başlıyoruz. Şık tasarımıyla tarzınızı yansıtan ekran üzerinden tüm bilgilere kolayca ulaşmak mümkün. 11.1 mm kalınlığıyla zarif bir görünüm sergileyen ürün, konforlu tasarımı sayesinde gün boyu rahat taşınır ve kolunuzu yormaz. Samsung Galaxy Fit 2 akıllı bileklik özelliklerinden oluklu kayış tasarımı özellikle spor sırasında bileklerinizde ter oluşmasını önler. 5 ATM sertifikasıyla suyun altında 50 metreye kadar dayanıklılık gösterir. Bu özelliği sayesinde cihazı yüzme sırasında ve duş alırken kolunuzdan çıkarmak zorunda kalmazsınız. Tek şarjla 21 güne kadar kullanım sunan cihazla gün içindeki aktivitelerinizi ve uyku kalitenizi takip edebilirsiniz. Yaptığınız 5 farklı egzersizi otomatik olarak algılar. Böylece kalp atış hızınızı, yaktığınız kaloriyi, egzersiz sürenizi ve çok daha fazlasını kayıt altına alır. Spor sonrası ellerinizi yıkamayı unutuyor musunuz? Samsung Galaxy Fit 2 özelliklerinden el yıkama hatırlatıcısıyla bu sorundan kurtulabilirsiniz. Ayrıca bileklik, el yıkama süresi takip özelliğiyle ellerinizi yıkamanız gereken süreyi sizin için otomatik olarak takip ediyor. Samsung Health uygulamasıyla sezgisel toplam puanınız ve uyku kaliteniz hakkında bilgi edinebilir, kaliteli uyku için gereken önlemleri alabilirsiniz. Stres seviyenizi otomatik ölçerek stresinizi kontrol altına almanıza yardımcı olur. Bluetooth özelliğiyle akıllı cihaza bağlanabilen akıllı bileklik sayesinde gelen çağrılara cevap verebilir ve müzikleri istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca gelen mesajları telefona ihtiyaç duymadan okuyabilirsiniz. 70'ten fazla kadran seçeneği içinden tarzınıza uygun olanı seçebilirsiniz.

Samsung Galaxy Fit 2'nin avantajları ve dezavantajları

Samsung Galaxy Fit 2'nin birçok avantajı bulunuyor:

50 metreye kadar su geçirmeyen tasarımıyla havuzda, denizde ve spor aktivitelerinde tercih edebilirsiniz.

İnce tasarımıyla bileğinizde zarif bir görünüm sergiler ve kolunuzu rahatsız etmez.

Tek şarjla 21 güne kadar kullanılır.

Yaptığınız 5 farklı egzersizi algılar. Ayrıca egzersiz sırasında kalp atış hızınızı, yaktığınız kaloriyi ve spor süresini takip eder.

El yıkama hatırlatıcısıyla ellerinizin hijyenik kalmasına yardımcı olur.

Samsung Healty uygulamasıyla uyku sırasındaki değerlerinizi kaydettiğinden kaliteli uyku için gereken önlemleri alabilirsiniz.

Stres seviyenizi takip ederek kontrol altında tutmanıza yardım eder.

70'ten fazla bileklik kadranı seçeneği olduğu için tarzınıza uygun olanı seçebilirsiniz.

Akıllı cihaz ile bluetooth üzerinden bağlantı kuran cihazla gelen aramaları cevaplayabilir ve istediğiniz müziği açabilirsiniz.

Dezavantajlarına gelecek olursak adım sayarken bazen adımları doğru şekilde saymayabiliyor. Şarj kablosu çok kısa olduğu için şarj sırasında prizde asılı kalıyor. Bu sorunu çözmek için daha uzun şarj kablosu ile kullanmanız gerekebilir. Uzun yazılan mesajların tamamını bileklik ekranında göremeyebilirsiniz. Sürekli açık olan bluetooth ise kapanmıyor.

Samsung Galaxy Fit 2'yi kullananların yorumları

Zarif ve ince tasarımıyla kullanıcılardan tam not alan Samsung Galaxy Fit 2, uzun şarj süresiyle beklentileri karşılıyor. Hafif kordonu sayesinde kolda yokmuş hissi uyandırması, kullananları memnun etmeyi başarmış. Kullanıcılar tarafından en çok beğenilen özelliklerinden biri, suyun altında uzun süre dayanabilmesi. Gelen aramaları sorunsuz cevaplayabilmesiyle de kullanıcıların takdirini kazanıyor. Kısa şarj kablosu ve sürekli açık kalan bluetooth ise kullanıcıları küçük de olsa hayal kırıklığına uğratıyor.

Samsung Galaxy Fit 2'ye alternatif ürünler

1. Honor Band 5

Honor Band 5, adımsayar özelliğiyle gün içinde attığınız adımları sayarak harcadığınız kaloriyi hesaplıyor. Uyku takibi fonksiyonuyla uyku sırasında vücut değerlerinizi ölçüyor ve uyku kalitesini artırmanıza yardımcı oluyor. 50 metreye kadar suyun altında kalabiliyor. Bluetooth ile akıllı cihazlarla bağlantı kuruyor. Bu sayede bileklik üzerinden gelen aramalara cevap verebilir ve mesajları okuyabilirsiniz. Cihazın kordonunu bileğinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

2. Xiaomi Mi Band 6

1.56 inç AMOLED ekrana sahip Xiaomi Mi Band 6, 326 ÜFE yüksek çözünürlüğüyle metin ve resimleri daha net görmenizi sağlar. 30 adet egzersiz moduyla kalp atış hızınızı, yakılan kalori ve sağlık bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. Uyku sırasında nefes alma kalitenizi izleyerek değerlerinizi kaydeder. Normal kullanımda tek şarjla yaklaşık 14 gün boyunca şarja ihtiyaç duymaz. Zarif tasarımıyla bileğinizde hoş bir duruş sergiler.

3. Amazfit

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Amazfit, Blood Oxygen ayarlama ünitesiyle kandaki oksijeni ölçerek fiziksel durumunuz hakkında sizi bilgilendirir. Egzersiz sırasında vücut değerlerinizi kontrol etmenizi sağlar. Alexa uygulamasıyla akıllı ev cihazlarını kolayca kontrol edebilirsiniz. Ayrıca akıllı bileklik üzerinden gelen aramalara cevap verebilirsiniz. Tek şarjla 15 gün boyunca kullanabilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla da uzun yıllar size eşlik eder.

4. HUAWEI Band 4 Pro

0.95 inç ekranıyla mükemmel kontrast ve renklere sahip HUAWEI Band 4 Pro, AMOLED dokunmatik özelliğiyle kolay kontrol edilir. Eğlenceli saat kadranları ve zarif tasarımıyla görenleri büyüleyen ürün, HUAWEI TruSeenTM ile kalp atış hızınızı takip eder. Kalp atış hızınız azalır veya artarsa titreşim yoluyla sizi uyarır. Dahili GPS sayesinde bilmediğiniz yerlerde kaybolmadan spor yapabilirsiniz. Cihaz üzerinden telefon görüşmesi de gerçekleştirebilirsiniz.

5. Hemobllo M4

Polikarbonat ve silikon malzemeden üretilen Hemobllo M4, yumuşak yapısıyla rahat kullanılır. IP67 koruma sınıfında olduğundan suya karşı dayanıklılık gösteren cihazı havuzda ve duşta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kayışını bileğinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Adımsayar sayesinde günlük yakılan kaloriyi ve kat edilen mesafeyi takip edebilirsiniz. Dayanıklı materyallerden elde edilen cihaz, uzun yıllar size eşlik eder. Tek şarjla 3 ila 5 gün kullanabilirsiniz.

6. ROSEBEAR

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Tansiyon ve nabız izleme özelliğiyle ROSEBEAR, vücut değerlerinizi takip etmenizi sağlar. Ayrıca gün içinde atılan adımı, kat edilen mesafeyi ve yakılan kaloriyi rahatça kontrol edebilirsiniz. Su geçirmez olduğu için yüzerken kullanabilirsiniz. Koşu moduyla spor sırasında hızınızı ve katettiğiniz mesafeyi görebilirsiniz. Ürün; alarm, saat, adım sayacı, kalp atışı hızı ve çağrı hatırlatma özelliklerine sahip. Akıllı bileklik üzerinden gelen aramalara cevap verebilirsiniz.

7. COUSINS M6

COUSINS M6, su geçirmez olduğu için spor sırasında rahatça tercih edebilirsiniz. Kalp atışı hızı ve kan basıncını ölçen cihaz, vücut değerlerinizi kontrol etmenizi sağlar. Bluetooth üzerinden telefonla bağlantı kuran ürünle akıllı cihazınıza gelen bildirimleri görebilirsiniz. Tek şarjla 2 gün kullanılır. Dayanıklı materyallerden elde edilen akılı bileklik, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.