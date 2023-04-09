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Saatte 100 kilometre hıza ulaşıyor! “İlk gördüğümde çok tuhaf gelmişti"

09.04.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bakkal Nihat Gürsoy, hurda parçalarından tasarladığı cip ile dere tepe aşıp, yayla yollarını geçiyor. Şanzıman ve motoru bulunan, kaportası hurda sac ve demir parçalarıyla sanayi ustasına tasarlatılan cip, görenlerin de ilgisini çekiyor. Yaklaşık 50 bin lira maliyetli cip, saatte 100 kilometre hıza ulaşıyor. Gürsoy, cipi için “Kendisi ufak ama bizi hiç yolda bırakmadı" derken, Gürsoy'un eşi ise "İlk gördüğümde çok tuhaf gelmişti" ifadelerini kullandı.

Saatte 100 kilometre hıza ulaşıyor! “İlk gördüğümde çok tuhaf gelmişti"

Ardeşen'de bakkallık yapan Nihat Gürsoy, eşi Münevver Gürsoy ile yayla, mezra ve ormanlık alanlarda gezinti yapmak için, şanzıman ve motoru bulunan, kaportası hurda sac ve demir parçalarıyla sanayi ustasına cip tasarlattı.

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Çift, 2 kişi kapasiteli yaklaşık 50 bin lira maliyetli ciple, saatte 100 kilometre hıza ulaşıp, dere tepe aşıp, yayla yollarını geçiyor.

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Yağmurlu havada özel tente ile üstü kapanan benzin yakıtlı cip görenlerin de ilgisini çekiyor.

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'BİZİ HİÇ YOLDA BIRAKMADI'

Cipin yapım sürecini anlatan Nihat Gürsoy şöyle konuştu;

"Yıllardır ATV kullanıyoruz, daha sonra biraz daha geniş araca ihtiyaç duyduk. Hem eşimle hem de dostlarla gezmek için böyle bir fikir aklımıza geldi.

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Bu araç Ardeşen'de yapıldı. Bunun yapımında tamamen hurda malzemeler kullanıldı. Demir profiller ile sacdan ustamız mini bir cip tasarladı.

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Kendisi ufak ama bizi hiç yolda bırakmadı. Eşimle dükkândan vakit buldukça mezra ve yaylalara çıkıyoruz”

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“İLK GÖRDÜĞÜMDE ÇOK TUHAF GELMİŞTİ"

Münevver Gürsoy da “İlk gördüğümde çok tuhaf gelmişti. Daha önce cipe binmemiştim.

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Önceden ATV ile gezerdik, şimdi ise böyle bir ciple geziyoruz; iyi oldu, keyif verici. Vakit buldukça geziyoruz” diye konuştu.

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Cipi tasarlayan oto tamircisi Selim Dereci de, “Fazla kafa yormadık. Profilden kaportasını yaptık. Güzel de oldu; yapımı ortalama 20 gün sürdü. Onlar dağları çok seviyor. Onun için böyle bir araç yaptırdılar" diye konuştu.

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(DHA)

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