Sabah 10 dakikada hazır olmanı sağlayacak tüyo bu testin sonunda!

1/8 Sabah alarmın çaldığında ilk içinden geçen ne oluyor? “Hayır ya… Zaten yeni uyumuştum.” “Tamam kalkıyorum… galiba.” “Günaydın! Başlayalım bakalım...” “Ben zaten 5 dakika önce uyanmıştım.”

2/8 Hazırlanırken seni en çok oyalayan şey ne? Ne giyeceğime karar vermek… Asla kararlı değilim. Saç! Bir türlü istediğim gibi durmuyor. Kahve hazırlamak, kahvaltı yapmak. Evden çıkmadan 10 kez ‘her şey tamam mı?’ kontrolü yapmak.

3/8 Sabah hazırlanırken dolabına baktığında ne görüyorsun? “Bu dolap benden nefret ediyor galiba.” Seçenek çok ama karar anında donup kalıyorum. Ne giyeceğimi akşamdan seçerim, sabah sürpriz istemem. Her şey renklerine göre dizili. Minimalist ve düzen bağımlısıyım.

4/8 Evden çıkmadan saniyelik ayna kontrolünde en çok hangisine bakarsın? Tüm kombin gayet iyi mi? Eksik bir şey var gibi… Saçım kabardı mı? Göz altım çok mu şiş? Üstüm kırışmış mı?

5/8 Evden aceleyle çıktığında en sık unuttuğun şey ne? Anahtar… sürekli! Su şişem. Kulaklık. Onsuz gün geçmiyor. Genelde pek bir şey unutmam.

6/8 Bir sabah uyuyakaldın acil çıkman lazım! Ne yaparsın? Panik atağa yakın bir koşuşturma. Saçımı toplarım, makyajı geçerim. Dün düşündüğüm kombini giyer, çıkarım. Zaten rutinim hızlı, 10 dakika kâfi.

7/8 Kıyafetlerin seni gün içinde en çok ne zaman yarı yolda bırakıyor? Sabah hızlıca giyerken kırışık fark edilince. Sabah beğendiğim kombini öğlen bir anda beğenmemeye başlayınca. Kahve dökülünce... Ofisin kliması yüzünden üşüyüp kalınca.