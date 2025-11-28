KADIN

Sabah 10 dakikada hazır olmanı sağlayacak tüyo bu testin sonunda!

Sabahları hazırlanmak kimine göre kolay, kimine göre kronik bir sorun. Kimi 5 alarm kurup hâlâ uyanamaz, kimi 3 dakikada makyaj yapıp mükemmel görünür, kimi de evden çıkarken “Neydi o almam gereken şey ya?” paniği yaşar. Ama bir gerçek var ki: Hepimiz sabahlara biraz daha zaman kazandırmak istiyoruz. Bu test hem hazırlık alışkanlıklarını ortaya çıkaracak hem de sonunda sana gerçekten işe yarayan, sabahları hızlandıran bir tüyo verecek. Hazırsan, başlıyoruz!

1/8

Sabah alarmın çaldığında ilk içinden geçen ne oluyor?

Sabah alarmın çaldığında ilk içinden geçen ne oluyor?
“Hayır ya… Zaten yeni uyumuştum.”
“Tamam kalkıyorum… galiba.”
“Günaydın! Başlayalım bakalım...”
“Ben zaten 5 dakika önce uyanmıştım.”
2/8

Hazırlanırken seni en çok oyalayan şey ne?

Hazırlanırken seni en çok oyalayan şey ne?
Ne giyeceğime karar vermek… Asla kararlı değilim.
Saç! Bir türlü istediğim gibi durmuyor.
Kahve hazırlamak, kahvaltı yapmak.
Evden çıkmadan 10 kez ‘her şey tamam mı?’ kontrolü yapmak.
3/8

Sabah hazırlanırken dolabına baktığında ne görüyorsun?

Sabah hazırlanırken dolabına baktığında ne görüyorsun?
“Bu dolap benden nefret ediyor galiba.”
Seçenek çok ama karar anında donup kalıyorum.
Ne giyeceğimi akşamdan seçerim, sabah sürpriz istemem.
Her şey renklerine göre dizili. Minimalist ve düzen bağımlısıyım.
4/8

Evden çıkmadan saniyelik ayna kontrolünde en çok hangisine bakarsın?

Evden çıkmadan saniyelik ayna kontrolünde en çok hangisine bakarsın?
Tüm kombin gayet iyi mi? Eksik bir şey var gibi…
Saçım kabardı mı?
Göz altım çok mu şiş?
Üstüm kırışmış mı?
5/8

Evden aceleyle çıktığında en sık unuttuğun şey ne?

Evden aceleyle çıktığında en sık unuttuğun şey ne?
Anahtar… sürekli!
Su şişem.
Kulaklık. Onsuz gün geçmiyor.
Genelde pek bir şey unutmam.
6/8

Bir sabah uyuyakaldın acil çıkman lazım! Ne yaparsın?

Bir sabah uyuyakaldın acil çıkman lazım! Ne yaparsın?
Panik atağa yakın bir koşuşturma.
Saçımı toplarım, makyajı geçerim.
Dün düşündüğüm kombini giyer, çıkarım.
Zaten rutinim hızlı, 10 dakika kâfi.
7/8

Kıyafetlerin seni gün içinde en çok ne zaman yarı yolda bırakıyor?

Kıyafetlerin seni gün içinde en çok ne zaman yarı yolda bırakıyor?
Sabah hızlıca giyerken kırışık fark edilince.
Sabah beğendiğim kombini öğlen bir anda beğenmemeye başlayınca.
Kahve dökülünce...
Ofisin kliması yüzünden üşüyüp kalınca.
8/8

Hazırlanırken kendini en çok hangisine benzetiyorsun?

Hazırlanırken kendini en çok hangisine benzetiyorsun?
Şarjı %2 kalmış telefon gibi.
Ekranı donmuş bilgisayar – biraz bekleyince açılıyorum.
Turbo modda çalışan robot.
Full odak hedefe koşan bir asker.
