Sabah aç karna tüketildiğinde cayır cayır yağ yakıyor! '1 ayda 10 kilo verdirdiğim danışanıma uyguladığım tarif'

Fazla kilo problemi gencinden yaşlısına birçok kişi için can sıkıcı olabiliyor. Sağlıklı beslenme ve sporun yanında uygulayabileceğiniz yağ yakıcı kür tarifleri ile kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Sabah aç karna tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırdığı iddia edilen bu tarif, birçok kişinin ilgisini çekiyor. İşte Diyetisyen Hatice Nur Ege'nin 1 ayda 10 kilo verdirdiği danışanına uyguladığı tarif...
MALZEMELER:
YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
Gerekli tüm malzemeleri bir bardağa ekleyin ve güzelce karıştırın. Bu mucizevi karışımı10 gün boyunca aç karnına tüketin. Etkisi inanılmaz.