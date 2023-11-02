Sabah işe giderken fark ettiler! Bir mahalleyi canından bezdirdi 'Bizden ne istiyorlar anlamış değilim'

Olay gece 02:00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; aşçı olarak düğün, mevlit gibi özel günlerde yemek işi yapan Mesut Yavuz, sabah işe gideceği esnada aracının lastiğinde hava olmadığını fark etti. Yaptığı inceleme sonrası bıçakla delindiğini fark edince durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay sonrası kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

"GELSİN BANA DESİN Kİ SEN BUNU BANA YAPTIN, BEN DE BUNU YAPTIM DESİN"

Yaklaşık 1 ay önce de aracının lastiğine çivi çakıldığını anlatan Mesut Yavuz, “Gece bana ait olan aracımın lastiğini kesmişler. Olay anı güvenlik kameralarından da gözüküyor. Mahallede bulunan başka araçların da lastiği kesilmiş. Mahalleli olarak bu durumdan rahatsızız. Bizden ne istiyorlar anlamış değilim. Gelsin bana desin ki sen bunu bana yaptın, ben de bunu yaptım desin. Bu zamana kadar kimseye bir şey yapmadım. Bundan 1 ay önce de aracımın ön lastiğine çivi çakmışlardı. Bu sefer de arka lastiğimi bıçak sokmuşlar. Sabah işe giderken fark ettim durumu. Sonra durumu emniyet ekiplerine haber verdim" diye konuştu. (İHA)









