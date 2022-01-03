Sabah işe giderken katil oldu! Telefonla konuşuyordu, her şey bir anda oldu...

Bursa'da sabah saatlerine işe gitmek için evden çıkan 22 taşındaki E.K., yolda telefonla konuştuğu sırada gasp edilmek istendi. İddiaya göre cep telefonunu vermemek için direnen E.K. yanındaki bıçakla, Erkan A.'yı bıçakladı. Kanlar içerisinde yerde yatan yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TELEFONUNU GASP ETMEK İSTEDİ

Olay, sabah 8.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi Postçular Çıkmazında meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek için evden çıkan E.K. (22), telefonla konuşarak sokaktan geçerken Erkan A. (31) tarafından gasp edilmek istendi. Boğuşmanın ardından E.K., yanında taşıdığı bıçağı çekerek Erkan A'yı bacağından bıçakladı. Bıçaklanan genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Şoka giren E.K. ise evine gidip, polisi arayarak teslim oldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri, 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, E.K.'yi evinde gözaltına aldı. Kanlar içerisinde yerde yatan yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAMERAYA YANSIDI

Sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına, E.K.'nın çıkmaz sokağa girişi ve Erkan A'nın da peşinden sokağa girişi yansıdı.

Şüpheli E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, polisin yaptığı araştırmada Erkan A'nın 20 farklı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

(İHA)

