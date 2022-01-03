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  4. Son Dakika: 13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı! "Anne göğsümden süt geliyor"

Son Dakika: 13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı! "Anne göğsümden süt geliyor"

03.01.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adana’nın Feke ilçesinde bir kadının, velayeti boşandığı kocasında olan 13 yaşındaki kızının bedenindeki değişlikten şüphelendi. Kızının 'anne göğsümden süt geliyor' demesi üzerine kızına gebelik testi yaptıran kadın, kızının tecavüze uğradığı ortaya çıkardı. Tecavüze uğrayan kızını devlet koruması altına aldıran Anne E.O., tecavüz şüphelisini ise kızının telefonundan mesaj atarak güvenlik güçlerine yakalatıp tutuklattı. İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika haberine göre Feke'ye bağlı Gedikli Mahallesi'nde 11 yıl önce eşinden boşanan 33 yaşındaki E.O., 2 yaşındaki kızı F.N.E.'yi babasında bırakmak zorunda kaldı. Adana'da terzilik yapan E.O., arada bir kızını görmek için gizli gizli geldiği Gedikli Mahallesi'nde kızının bedenindeki değişikliği fark edince, gebelik testi yaptırdı. 13 yaşındaki kızının hamile olduğunu öğrenen E.O., kızını devlet koruması altına aldırdı. Kızına tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli H.Y.'yi de (55) kızının telefonundan mesaj atarak güvenlik güçlerine yakalattı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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"ANNE GÖĞSÜMDEN SÜT GELİYOR"

E.O. kızı 2 yaşındayken ayrıldığını ve velayetinin boşandığı eşinde kaldığını belirterek, "Bana hiç kızımı göstermedi ama kızımla gizli gizli geldim görüştüm. Kızımı bu yıl okul başladığından beri iki haftada bir görmeye başladım. Kızım Yatılı Anadolu Lisesinde okuyor. Kızım 'anne göğsümden süt geliyor' dedi ve ben de 'bakayım' dedim. Kızımın bedenindeki renk değişikliğinden şüphelendim. Baktım bayağı bir süt geliyor. Ablamla ben şüphelendim. Eczaneden aldığımız gebelik testi ile test yaptık, kızım gebe çıktı" dedi.

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TECAVÜZCÜ, ARKADAŞININ BABASI ÇIKTI

Kızına kendisine tecavüz edenin arkadaşının babası olduğunu söylediğini anlatan E.Ö., “Ayrıldığım eşimi aradım ve acil Adana’ya gelmesini istedim. Ne oldu dedi ısrarla gel dememe rağmen gelmeyince kızına H.Y. diye biri köyden tecavüz etmiş dedim. Cevap vermedi, sinirlendim telefonu kapattım ve emniyet müdürlüğüne gittim. Şikayetçi oldum adam tutuklandı ve mahkemeyi bekliyoruz” dedi.

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DEVLET KORUMASINA ALINDI

Kızının 21 haftalık hamile olduğunu söyleyen E.O., “Kızım devletin korumasında. Bu hafta içinde savcılık ve doktorlar gerekli incelemeleri yapacaklar. Beklentim devletimden hukuki süreçte yardım bekliyorum avukatım yok bu konuda gönüllü avukatlar ile kızımın hakkını savunmasını istiyorum” diye konuştu.

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"KIZIN DEVRİNİ SANA VERİYORUM"

Babaannesi ile köye gelmeden önce konuştuğunu, "köye gelme" dediğini aktaran E.O., “Dedesi ile konuştum 'kızın devrini sana veriyorum' dedi ve ben de 'araba mı devrediyorsun' diyerek tepki gösterdim. Bana kadın olduğum için kızımı vermediler ama kendileri kızımı ne hale getirdiler” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"BENİ ARADI, HAKKINI HELAL ET DEDİ"

H.Y.’nin eşi H.Y. de, "Olayı öğrendikten sonra, 'beni aradı bana hakkını helal et' dedi. Ben de hiç bir şey demedim. Tecavüze uğrayan kızın arkadaşı benim kızım. O kız bize gelir giderdi. Ben evde durmuyorum bahçeye gidiyorum. Ben kızı evine yolluyorum. Benim evimde olmadı bu olay, olduysa Kayseri’de oldu. Ailesi de kıza çok sahip çıkmıyordu" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz cinsel istismar Adana
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