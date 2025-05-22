Sabah rutinini puanlıyoruz! Bakalım ne kadar iyiymiş…
Güne nasıl başlarsan öyle geçer derler… Peki senin sabah rutinin mercek altına alsak ne kadar “ideal” çıkar dersin? Kahveni yudumlayarak mı uyanıyorsun yoksa alarma beş kez ertele tuşuna mı basıyorsun? Bu testte sabah alışkanlıklarını puanlıyoruz. Hazırsan, teste geçelim!
03.05.2025 22:10
+
Yorum Yap
+
👇👇
1/10
Sabah alarm çaldı, ne yaparsın?
Daha birkaç tane daha var, 2-3 kere ertelemekten bir zarar gelmez.
Hemen kalkarım, yoksa geç kalırım.
Alarm sesi ninni gibi gelir 🙃
Önce biraz telefona bakar sonra kalkarım.
2/10
Kahvaltı senin için…
Tost ya da poğaça.
Yulaf kasesi.
Zeytin, peynir ve çay.
Yumurta!
3/10
Uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey?
Sosyal medyada ne olup bittiğine bakarım.
Esneme hareketleri yapar derin bir nefes alırım.
Suyumu içer günaydın mesajlarımı atarım.
Yastığı kafama çekip biraz daha uyurum.
4/10
Sabahki ruh halini hangi şarkı daha iyi anlatır?
Radiohead – Creep
The Cranberries - Zombie
Justin Timberlake - Can't Stop the Feeling!
Harry Styles - As It Was
5/10
Sabahları spor yapar mısın?
Hiç benlik değil...
Haftada birkaç gün yoga yaparım.
Koşarak otobüse yetişmem sayılır mı?
Her sabah esneme ya da yürüyüş yaparım.
6/10
Dürüst ol, hazırlanma süren ortalama ne kadar sürer?
7/10
Sabah en çok neye üşenirsin?
Saçımı yapmaya...
Bazen yüzümü yıkamak bile istemiyorum.
Kıyafet seçmeye, o yüzden klasik siyah beyazdan şaşmam.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.