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Sabah rutinini puanlıyoruz! Bakalım ne kadar iyiymiş…

Güne nasıl başlarsan öyle geçer derler… Peki senin sabah rutinin mercek altına alsak ne kadar “ideal” çıkar dersin? Kahveni yudumlayarak mı uyanıyorsun yoksa alarma beş kez ertele tuşuna mı basıyorsun? Bu testte sabah alışkanlıklarını puanlıyoruz. Hazırsan, teste geçelim!

Sabah rutinini puanlıyoruz! Bakalım ne kadar iyiymiş…

👇👇

1/10

Sabah alarm çaldı, ne yaparsın?

Sabah alarm çaldı, ne yaparsın?
Daha birkaç tane daha var, 2-3 kere ertelemekten bir zarar gelmez.
Hemen kalkarım, yoksa geç kalırım.
Alarm sesi ninni gibi gelir 🙃
Önce biraz telefona bakar sonra kalkarım.
2/10

Kahvaltı senin için…

Tost ya da poğaça.
Yulaf kasesi.
Zeytin, peynir ve çay.
Yumurta!
3/10

Uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey?

Uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey?
Sosyal medyada ne olup bittiğine bakarım.
Esneme hareketleri yapar derin bir nefes alırım.
Suyumu içer günaydın mesajlarımı atarım.
Yastığı kafama çekip biraz daha uyurum.
4/10

Sabahki ruh halini hangi şarkı daha iyi anlatır?

Radiohead – Creep
The Cranberries - Zombie
Justin Timberlake - Can't Stop the Feeling!
Harry Styles - As It Was
5/10

Sabahları spor yapar mısın?

Sabahları spor yapar mısın?
Hiç benlik değil...
Haftada birkaç gün yoga yaparım.
Koşarak otobüse yetişmem sayılır mı?
Her sabah esneme ya da yürüyüş yaparım.
6/10

Dürüst ol, hazırlanma süren ortalama ne kadar sürer?

7/10

Sabah en çok neye üşenirsin?

Sabah en çok neye üşenirsin?
Saçımı yapmaya...
Bazen yüzümü yıkamak bile istemiyorum.
Kıyafet seçmeye, o yüzden klasik siyah beyazdan şaşmam.
Gözümü açmaya bile üşeniyorum...
8/10

Sabah en çok hangi karaktere benziyorsun?

Lorelai Gilmore
Garfield
Monica Geller
Sakata Gintoki
9/10

Sabah telefonda ilk kontrol ettiğin şey ne?

Sabah telefonda ilk kontrol ettiğin şey ne?
Saatin kaç olduğu...
Bildirimlere bakarım.
Sosyal medyada gezinirim.
Mesajlaşma uygulamalarına göz atarım.
10/10

Kahve mi çay mı?

Filtre kahvem olmadan yaşayamam.
Her ikisi de!
Siyah çaysız bir sabah, sabah değildir.
Bu aralar matcha içiyorum.
Anahtar Kelimeler:
rutin sabah Philips Yaşam Kategorisi
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