Sabah rutininizi ve yeni günü karşılamayı burcunuza göre yapın!

Gün nasıl başlarsa genelde öyle devam eder. Doğan güne modunuz yüksek başlamak için burcunuza göre sabah rutini önerilerine bakmanız fayda sağlayabilir. İşte detaylar!

Her türlü dış etkiye açık olan Yengeç burcu için güne sıcak bir duştan daha iyi bir başlangıç düşünülemez. Yengeçler, yataktan hemen fırla ve duşa gir, gün sizi bekler.

Akışa kendini kaptıran İkizler burcu için günün temposuna bir an önce girmek çok önemli. Sevgili İkizler kahveni kap ve bilgisayarın başına geç, bırak gün aksın.

Hareketli olan Koç burçları için güne egzersiz ile başlamak enerjinizi yenilemek için harika bir yol.

Kendiniz ile zaman geçirerek başladığınız gün kadar sizi mutlu eden başka ne var sevgili Kova burçları? Hemen yoga matına geçin. Yeni gün öncesi kendinizi bir kez daha keşfedin.

Belirli bir amaç olmadan yapılan hareketlere düşman olan Boğalar, uyandıktan sonra kendinize biraz zaman verin. Hemen telefona sarılmayın, uyanmanın keyfini yatakta fazladan dinlenerek çıkarın.

Öz güveni yüksek Aslan burçları, sizin yapamayacağınız ne var? Bu öz güveni yansıtan müzik listenizi dinlemeye başlamak için en güzel saatler tabii ki sabah saatleri.

Uykudan uyanıklığa geçişi kabul etmek istemeyen Balık burçları, siz de Boğalar gibi kendinize yatakta geçireceğiniz fazladan dakikalar armağan edin.