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Sabah rutininizi ve yeni günü karşılamayı burcunuza göre yapın!

24.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni günü herkes kendince karşılar. Kimi daha sakin başlamayı tercih ederken kimi de yeniliğin enerjisini günün ilk saatlerinde hissetmek ister. Kendi rutininizin yanında güne başlamak için daha farklı öneriler arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte burcunuza göre birbirinden özel güne başlama önerileri ile karşınızdayız!

Sabah rutininizi ve yeni günü karşılamayı burcunuza göre yapın!

Gün nasıl başlarsa genelde öyle devam eder. Doğan güne modunuz yüksek başlamak için burcunuza göre sabah rutini önerilerine bakmanız fayda sağlayabilir. İşte detaylar!

“EN İYİ BAŞLANGIÇ HIZLI OLANDIR” DİYENLER

  • Hareketli olan Koç burçları için güne egzersiz ile başlamak enerjinizi yenilemek için harika bir yol.

  • Akışa kendini kaptıran İkizler burcu için günün temposuna bir an önce girmek çok önemli. Sevgili İkizler kahveni kap ve bilgisayarın başına geç, bırak gün aksın.

  • Her türlü dış etkiye açık olan Yengeç burcu için güne sıcak bir duştan daha iyi bir başlangıç düşünülemez. Yengeçler, yataktan hemen fırla ve duşa gir, gün sizi bekler.

  • Algıları açık ve enerjileri yüksek Akrepler çoğu zaman uykuyu kaybedilmiş zaman olarak görebilirler. Akrep burçları, sağlam bir sabah koşusu ile günü yakalayabilirsiniz.

“GÜNÜM KENDİME AYIRDIĞIM ZAMANLA BAŞLAR” DİYENLER

  • Kendiniz ile zaman geçirerek başladığınız gün kadar sizi mutlu eden başka ne var sevgili Kova burçları? Hemen yoga matına geçin. Yeni gün öncesi kendinizi bir kez daha keşfedin.

  • Belirli bir amaç olmadan yapılan hareketlere düşman olan Boğalar, uyandıktan sonra kendinize biraz zaman verin. Hemen telefona sarılmayın, uyanmanın keyfini yatakta fazladan dinlenerek çıkarın.

  • Öz güveni yüksek Aslan burçları, sizin yapamayacağınız ne var? Bu öz güveni yansıtan müzik listenizi dinlemeye başlamak için en güzel saatler tabii ki sabah saatleri.

  • Uykudan uyanıklığa geçişi kabul etmek istemeyen Balık burçları, siz de Boğalar gibi kendinize yatakta geçireceğiniz fazladan dakikalar armağan edin.

“KENDİME BAKARIM GÜNE ORTA TEMPODA BAŞLARIM” DİYENLER

  • Sevgili Başak burçları sizin gibi düzen aşığı birinin sabah rutini ne mi olmalı? Tabii ki “yapılacaklar listesi” hazırlamak.

  • Teraziler, güne yüz bakımı ile başlamak kadar size kendinizi iyi hissettirebilecek çok az şey var.

  • Macera ve yeni şeyler denemenin hazzı Yay burçları için bir başka. Hemen interneti kontrol edin sevgili Yaylar. Daha önce denemediğiniz bir kahve tarifi mutlaka bulursunuz.

  • Yeni güne ortalığı toplayarak başlayın Oğlak burçları. Bu sayede kafanız da ruhunuz da daha ferah olacak.


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