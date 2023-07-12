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Sabah saatinde operasyona basıldı: Mersin'de şafak operasyonu! Kapılar koçbaşıyla kırıldı, 30 gözaltı kararı

12.07.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatinde operasyona basıldı: Mersin'de şafak operasyonu! Kapılar koçbaşıyla kırıldı, 30 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 3 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 30 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve dron desteğiyle 30 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

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300 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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(İHA)

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