Sabah telaşında kıyafet hazırlama süresini yarıya indiren pratik çözümler

Kapsül gardırop oluşturun.



Sırf o an neyi neyle kombinleyeceğini düşünmek bile sabahından en az 10 dakika çalıyor. Birbiriyle kolayca eşleşen, zamansız, kaliteli ve nötr tonlardaki parçalardan oluşan bir kapsül gardırop oluşturun. Uyum yakalama derdi tamamen ortadan kalktığında, sabahları karar verme sürenizin de sıfıra indiğini fark edeceksiniz.

Kombinlerinizi pazar akşamından belirleyin.



Haftalık hava durumuna göz atın ve pazartesiden cumaya kadar giyeceğiniz tüm kombinleri pazar gecesinden belirleyin. Çorabından takısına kadar her şeyi bir arada askıya asın. Sabah sadece askıdan alıp giyinme lüksünü kendinize tanıyın.

Akıllı otomatik buhar teknolojisiyle zahmetsizce ütüleyin.



"Acaba bu kumaş yanar mı, ipek için ısı ayarı neydi?" stresi sabahları vakit kaybettirir. Akıllı otomatik buhar teknolojisine sahip Philips Azur 8000 Serisi, OptimalTEMP teknolojisiyle ütülenebilir tüm kumaşlarda ısı ayarı yapma zahmetini bitirerek sıfır yanık garantisi sunar. Üstelik yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütü, buhar akışını tamamen sizin hareketlerinize göre ayarlar ve çok daha hızlı, zahmetsiz bir ütüleme deneyimi yaşatır.

Güçlü buhar akışı sayesinde dikey şekilde ütüleyin.



Evden hızlıca çıkmaya hazır olmak için ütü masası zorunluluğunu ortadan kaldırın. Philips Azur 8000 Serisi buharlı ütünün güçlü dikey buhar akışı sayesinde, askıdaki bir elbiseyi veya gömleği yerinden bile oynatmadan saniyeler içinde jilet gibi yapabilirsin.

Askıları tek yön kuralına göre düzenleyin.

Kıyafetlerinizi askıya asarken hepsinin yüzünü aynı yöne çevirin. Giydiğiniz kıyafetleri yıkayıp asarken askıyı ters yönde yerleştirin. Böylece dolapta en çok neleri severek giydiğinizi ve nelerin sadece kalabalık yaptığını görerek dolabı hafifletin.

Çekmecelerde dikey katlama yöntemini kullanın.



Çekmecelerinizi karıştırırken aradığınız o tişörtü bulmak için her şeyi altüst ediyorsanız acilen dikey katlama yöntemine geçin. Çekmeceyi açtığınızda her şeyi bir kerede görmek, arama süresini saniyelere düşürür.

Kıyafetleri dolaba düz çevirerek yerleştirin.

Yıkadığınız ya da bir gün önce giyip kaldırdığınız kıyafetlerin ters dönmüş kolları ve paçaları sabah vakit kaybettirir. Kıyafetleri dolaba kaldırırken giymeye hazır, düz halleriyle yerleştirin.

Çanta içi düzenleyici organizer kullanın.



Cüzdan, anahtar, ruj ve kulaklık gibi her gün mutlaka yanınızda olan demirbaş eşyaları küçük bir çanta içi organizer içine koyun. Çanta değiştireceğiniz zaman sadece bu organizeri alıp yeni çantaya atın, bitti gitti!