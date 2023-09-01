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  4. Sabahki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi! "Böyle depremler beklenebilir" O iki il arasındaki hattı işaret etti

Sabahki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi! "Böyle depremler beklenebilir" O iki il arasındaki hattı işaret etti

01.09.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah saatlerinde Siirt'te meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. AFAD, Siirt merkezde saat 07.35'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini 7 km olarak açıklamıştı. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Siirt'in Aydınlar ilçesi olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurmuştu. Bu depremden sonra Görür, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Böyle depremler beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Sabahki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi! "Böyle depremler beklenebilir" O iki il arasındaki hattı işaret etti

Siirt, sabah saatlerinde güne depremle uyandı. AFAD, saat 07.35'te gerçekleşen depremin Siirt merkezinde, 3.9 büyüklüğünde ve 7 km derinliğinde olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Siirt'in Aydınlar ilçesi olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini de 5.7 km olarak açıkladı.

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"BÖYLE DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

Deprem sonrası, açıklamaları dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşım yapan Görür, "Aydınlar, Siirt’te 4,1 deprem. 6 Şubat depremlerinden sonra Arap Levhasının kuzeye doğru hareketi Adıyaman- Hakkari bindirme hattını sıkıştıracaktı. Böyle depremler beklenebilir, sevgiyle" dedi.

Görür paylaşımında haritaya da yer verdi.

NACİİİİ

AFAD duyurdu! Siirt’te 3.9 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu! Siirt’te 3.9 büyüklüğünde deprem

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