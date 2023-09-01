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AFAD duyurdu! Siirt’te 3.9 büyüklüğünde deprem

01.09.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu! Siirt’te 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 07.35’te merkez üssü Siirt olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

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SİİRT VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde saat 07.35’de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar valiliğimize intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. (İHA)


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deprem Siirt

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