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Sabahları bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizi riskini 5 kat artırıyor

29.09.2023 06:57 | Son Güncelleme:
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Sabah güne başlarken yaşadığınız değişimler önemsiz gibi görünebilir. Fakat uzmanlara göre bu durum birçok hastalığın belirtisi olabiliyor. Yapılan araştırmalar kalp krizinin en ölümcülünün sabahları yaşandığını ortaya koydu. İşte sabah kalp krizine yol açabilen davranışlar...

Sabahları bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizi riskini 5 kat artırıyor

Sağlık Bakanlığı'nın Nisan ayında yayımladığı verilere göre, her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Ani gelişen kalp krizine müdahale ise gecikebiliyor. Öte yandan yapılan araştırmalar en ölümcül kalp krizinin sabahları yaşandığı gösteriyor.

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BU SAATLERDEKİ KALP KRİZLERİ EN ÖLÜMCÜL OLANLAR!

Harvard Tıp Okulu'nun çalışması sabahları kalp krizi geçirmenin yüzde 20 daha fazla kalp dokusu ölümüyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmalar sabah saat 06.00 ile öğlen arasında gerçekleşen kalp krizlerinin en ölümcül olduğunu gösteriyor.

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Harvard Tıp Okulu araştırması, bu saatler arasında kalp krizi geçirenlerin, günün ilerleyen saatlerinde kalp krizi geçiren hastalara oranla daha fazla PAI-1 hücrelerine sahip olduğunu tespit etti.

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BUNLARI YAPIYORSANIZ DİKKAT!

Profesör Srinath Reddy yaptığı açıklamada bazı alışkanlıkların kalp krizi riskini artırabileceğini belirtti:

  • Altta yatan birkaç koroner risk faktörü varsa,

  • İyi ve kaliteli bir uyku çekmiyorsa,

  • Gün içerisinde su tüketimine dikkat etmiyor ve egzersiz yapıyorsa.

Uzman isme göre bu faktörler yırtılmaya neden olabilir ve büyük bir pıhtı oluşumunu tetikleyebilir.

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KALP KRİZİ İLE SAVAŞMANIN 2 YOLU!

Profesör Srinath Reddy kalp krizi riskiyle savaşmanın iki yolu olduğunu belirtti: "İşin püf noktası, iyi bir gece uykusu çekmek ve sabah egzersizini ertelemektir."

Uzmanlar 7 saatten az uyku çekmenin ve sabahları yapılan ağır egzersizlerin kalp krizine neden olabileceğini belirtiyor.

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