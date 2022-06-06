Sabahları daha zinde olmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit

Sabahları sürekli alarm erteliyor ve yataktan çıkma konusunda zorluk mu yaşıyorsunuz? Sabahları uyanmak oldukça zorlu olsa da sorumluluklarımızı yerine getirmemiz için uyanmamız gerekiyor. Güne enerjik bir şekilde başlamak günün öyle devam etmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar sabahları daha mutlu olabilmeniz için önerilerde bulundu.

KIYAFETLERİNİZİ GECEDEN HAZIRLAYIN

Kıyafetlerinizi bir gece önceden hazırlayarak sabahları karar verme aşamasından uzaklaşın. Giyeceğiniz kıyafetleri sabah seçmek zamanınızı oldukça fazla harcıyor.

GÜNÜNÜZÜ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Yarının programını akşam yazın. Simon Alexander Ong, "Bunu yapmak, yalnızca önceliklerinizin ne olduğunu bildiğiniz ertesi sabah size enerji ve zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda düşünceleriniz kağıda aktarıldığı için daha iyi uyumanıza da yardımcı olacaktır" diyor.

YATAĞINIZIN YANINDA SU BULUNDURUN

Uyandığınız anda su içmek daha fazla su içme hedefinize başlamanızı kolaylaştıracaktır. Shaileen Shah bir mutluluk koçudur ve bunu son derece etkili sabah alışkanlıklarından biri olarak listeler.

ALARM ERTELEMEYİ BIRAKIN

Yaşam koçu Avril Matthews , " Erteleme düğmesini ortadan kaldırın " diyor . 'Uyanmak zor olabilir, o halde neden her sabah bir kereden fazla kendine bunu yaptırıyorsun?'

GÜNE NİYETİNİZİ BELİRLEYEREK BAŞLAYIN

Yaşam koçu Kerry McLaughlin şunları tavsiye ediyor: 'Gün için niyetinizi belirleyin. 'Hedef belirlemekten bahsetmiyorum, daha çok bir ahlaktan bahsediyorum. Örneğin, niyetiniz zamanınızı verimli kullanmaksa, günün başından sonuna kadar bu niyetle uyumlu kararlar alın.'

ALKOLÜ BIRAKIN

Andrew Harvey şöyle diyor: 'Daha iyi bir sabah geçirmenin bir yolu, daha iyi bir gece geçirmektir. 'Akşam rutininizin sabahları sağlığınızı nasıl etkilediğini düşünmeye değer. Örneğin, akşamları “dinlenmek” için alkol mü kullanıyorsunuz? Bunun ertesi sabah olumsuz bir etkisi olabilir.'

VÜCUDUNUZU HAREKET ETTİRİN

Psikolog Dr Tina Mistry, “Bu, yapılandırılmış egzersizden sadece vücudunuzu sallamaya ve biraz müziğe kadar her şey olabilir” diyor. 'Vücudumuz 7-10 saattir yatakta yatıyor, bu yüzden iyi bir silkinme ile yapabilirdi.'

SABAHLARI İLK OLARAK TELEFONA BAKMAYIN

Andrew ekliyor: 'Uyandığında ilk yaptığın şey nedir? Cep telefonunuza uzanır ve mesajları, sosyal medyayı veya haberleri kontrol ederseniz, bu yardımcı olmayabilir ve sabahları kendinizi endişeli veya moralsiz hissediyorsanız, buna katkıda bulunabilir. Birkaç gün başka bir şey yapmayı deneyin ve ne fark yarattığını görün.' Kerry bunu destekliyor: 'Haberleri veya sosyal medyayı en az bir saat kontrol etmeyin. Zamanı sadece anda olmak için kullanın ve başkaları veya dünyada olup bitenler tarafından dikkatinizin dağılmaması için kullanın.'

HER GÜN AYNI SAATTE UYANIN

Dr Sue, “Bu, vücudunuzu ve zihninizi bir rutinde tutar” diyor.

KAHVALTI AŞAMASINI ATLAMAYIN

Dr Tina Mistry, "Annem her zaman sabahları iyi bir kahvaltıya inanmıştır ve ben de aynı duyguyu paylaşıyorum (artı acıktığımda doğru dürüst düşünemiyorum)," diyor. 'Besin açısından dengeli bir kahvaltı yemek çok önemlidir.

ODANIN IŞIK ALMASINI SAĞLAYIN

Uyandığınız anda perdelerinizi açın ve gün ışığının içeri girmesine izin verin. Shaileen, "Bu, sirkadiyen ritminize yardımcı olur" diyor.

SABAHLARI MEDİTASYON YAPMAYI DENEYİN

Joanna Konstantopoulou, "Sabahları bir tür meditasyon yapmak, zihninizi boşaltmanıza ve önünüzdeki güne hazırlanmanıza yardımcı olacaktır" diyor. 'YouTube'da çok sayıda meditasyon var ve hangisinin size en çok yardımcı olacağını düşünüyorsanız onu seçebilirsiniz.

SİZE İYİ GELMEYENİ BIRAKIN

Yaşam koçu Penny Haslam, “Müthiş bir gün için kendinizi hazırlamaya gelince, kendiniz için yapabileceğiniz en büyük şey, sizin için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamaktır” diyor. Güne başlamak için birkaç farklı yol deneyin ve size neyin iyi geldiğinin ve sizi başarıya neyin hazırladığının bilincinde olun. '



