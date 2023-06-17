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Sabahlığının önünü açtı! Göğüslerine küçük gelen bikinisiyle meydan okudu... “Özür dilerim oğlum”

17.06.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan fitness ve sağlıklı yaşam konularına dair yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede ünlenen ‘I’m Fit Jennifer’ hesabının sahibi fenomen Jennifer, TikTok’tan hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşım yaptı. Cesur paylaşımına Jennifer’ın “Özür dilerim oğlum” notunu eklemesi tartışma yarattı.

Sabahlığının önünü açtı! Göğüslerine küçük gelen bikinisiyle meydan okudu... “Özür dilerim oğlum”

Sosyal medyadan sağlıklı yaşama yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Jennifer, yaşıtlarına meydan okuyan kusursuz fiziğini sergilemeye devam ediyor. Fenomen TikTok’tan yaptığı paylaşımda ilk olarak hayranlarının karşısına bir sabahlıkla çıktı. Ardından ise sabahlığının önünü açarak pembe bikini takımıyla kameralara poz verdi.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR TOPLADI

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TikTok’tan yaptığı paylaşımla bir anda gündeme gelen fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları çocuklarının bu paylaşımları görmesinden mutluluk duymayacağını söyleyerek fenomen ismi eleştirdi. Bazıları ise Jennifer’ın yaşıtlarına meydan okuyan fiziğine övgü dolu yorumlar yaptı.

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