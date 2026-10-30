Sabahtan akşama kadar gününüzü kolaylaştıracak 10 küçük değişiklik

Alarmınızı son dakikaya kurmayın.

Eğer sabahları yataktan zor kalkan biriyseniz alarmınızı son dakikaya kurmak yerine kendinize biraz zaman tanıyın. Yani uyanır uyanmaz hazırlanmak, kahvaltı yapmak ya da evden çok hızlı bir şekilde çıkmak zorunda kalmayın. Alarmınızı hazırlık süresini hesaba katarak ayarlayabilirsiniz.

Akşamdan bir sonraki günün kombinini ayarlayın.

Sabahları dolabın karşısına geçerek “Ne giysem?” diye düşünmek sizi yoruyor olabilir. Gereksiz bir telaşa düşmemek için akşamları bir sonraki günün hava durumuna bakarak uygun kıyafetler ayarlayabilirsiniz. Böylece güne daha az stresli bir şekilde başlarsınız.

Bir bardak suyla güne başlayın.

Sabah uyandığınızda bir bardak su içmelisiniz. Gece boyunca sıvı almadığınız için sabahları su içmek, günlük sıvı ihtiyacınızı karşılamaya başlamanıza yardımcı olur. Tabii ki tek bir bardak su günlük ihtiyacınızı karşılamaz. Ancak bu alışkanlık, günün geri kalanında da yeterli miktarda su içmenizi teşvik edebilir.

Önceden kahvaltınızı planlayın.

Sabah uyanır uyanmaz ne yiyeceğinizi düşünmek gereksiz yere strese girmenize neden olabilir. Bu yüzden kahvaltınızı önceden planlayabilirsiniz. Böylece doğrudan hazırlık aşamasına geçersiniz. Ayrıca beslenme alışkanlıklarınızı ve ihtiyaçlarınızı bu planlama sayesinde daha doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Yapılacaklar listesini çok uzun yapmayın.

Gün içinde yapmanız gerekenleri bir yere not etmeniz çok önemli. Fakat bu listeye çok fazla iş eklerseniz gerçekten tamamlamanız gereken işleri gözden kaçırabilirsiniz. Bu yüzden asıl görevlerinizi belirleyerek bir liste hazırlayın. Öncelikli işlerinizi en başa yazabilirsiniz. Gün sonunda bütün işler bitmemiş olsa bile önemli olanları tamamladığınızı işaretleyebilirsiniz.

Telefona bakmak için zamanlar belirleyin.

Sabahları gözünüzü açtığınız anda telefonunuza uzanmayın... İnsanların mesajları ve gündemleri vaktinizi alabilir. Ayrıca sosyal medyada geçirilen zamanın nasıl su gibi aktığını biliyoruz... Bu yüzden telefona bakacağınız bir zaman dilimi belirleyin ve acil bir durum olmadığı müddetçe bu zaman diliminin dışında telefonunuza bakmamaya çalışın.

Çalışma alanınızı düzenleyin.

Dağınık bir masada çalışmak çok yorucu olabilir. Etrafınızdaki gereksiz eşyalar yüzünden dikkatiniz çok hızlı bir şekilde dağılabilir. Ayrıca işinizi yaparken zihniniz daha fazla yorulabilir. Bu yüzden güne başlamadan önce çalışma alanınızı bir iki dakika içinde toparlayabilirsiniz!

Büyük işleri bir anda yapmaya çalışmayın.

Bazen işler gözümüzde çok büyür ve nereden başlayacağımızı bilemeyiz. Bir anda işe girişmek yerine ilk olarak işi küçük parçalara bölebilirsiniz. Küçük adımları tamamladıkça ilerlemenizi görürsünüz. Bu da işe devam etmenizi kolaylaştırır.

Gün içinde molalar verin.

Aralıksız bir şekilde çalışmak enerjinizi bir anda tüketebilir. Uygun zaman dilimlerinde arkanıza yaslanıp suyunuzu ya da kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Kısa molalar sayesinde kendinizi yenilenmiş hissedebilir ve işinizi daha verimli bir şekilde yapabilirsiniz.

Kısacası, minik değişikliklerle daha kolay bir gün mümkün!

Günlük hayatınızı kolaylaştırmak için büyük alışkanlıklar edinmenize gerek yok. Birkaç dakikanızı ayırarak uygulayabileceğiniz alışkanlıklar sayesinde gün sonunda kendinizi daha dinç hissedebilirsiniz. Verimli bir gün demek, her şeyin kusursuz bir şekilde ilerlemesi demek değildir. Kendinize vakit ayırmak, enerjinizi yenilemek ve zamanı daha iyi yönetmek sizi daha iyi hissettirebilir!