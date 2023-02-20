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Şaban ayı ilk gün orucuna nasıl niyet edilir? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur, hangi günler?

20.02.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban ayı ilk gün orucu hakkında araştırmalar hız kazandı. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayını yarın idrak edeceğiz. Şaban ayı denildiğinde akla evvela Ramazan-ı Şerif ve oruç kavramları geliyor. Bu mübarek ay, Peygamber Efendimizin (SAV) Ramazan-ı Şerif’ten sonra en çok oruç tuttuğu aydır. Peki, Şaban ayı ilk gün orucuna nasıl niyet edilir? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur, hangi günler? İşte Şaban ayı orucu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

Şaban ayı ilk gün orucuna nasıl niyet edilir? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur, hangi günler?

Şaban ayı orucunu hakkında detaylar merak ediliyor. Mübarek üç ayların içerisindeki ikinci ay ve aynı zamanda Ramazan'ın habercisi olan Şaban ayında oruç tutmak oldukça faziletlidir. Şâban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber “İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuştur. Peki, Şaban ayı ilk gün orucuna nasıl niyet edilir? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur, hangi günler? Şaban ayı orucu fazileti nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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RECEP AYININ İLK GÜN ORUCU

Şaban-ı Şerif ayında bir gün oruç tutmanın fazileti hakkında şöyle buyrulmuştur: “Kim Şa‘bân’dan bir gün oruç tutarsa, Allâh-u Teâlâ onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf (Aleyhisselam)a komşu olur. Allah-u Teâlâ ona Eyyüb ve Davud (Aleyhimesselâm)ın sevaplarını verir.”

Ebu Abdullah el-Hubeyşi (Rahimehullâh)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur: “Şaban’ın ilk ve son perşembesini oruçlu geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Allah Teâlâ üzerine bir hak olur.”

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ŞABAN AYI ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR, HANGİ GÜNLER?

Eyyam-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Şaban ayının Eyyam-ı Biyd günleri bu sene yani 2023 yılında 5 Mart Pazar, 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart Salı tarihlerine denk geliyor. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Eyyam-ı Biyd" hakkında şu ifadelere yer verildi:

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

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ŞABAN AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Nafile oruçlar arasında yer alan Şaban ayı orucu için, oruç tutacak kimsenin ''Niyet ettim Şaban orucumu Allah rızası için tutmaya'' diye niyet etmesi yeterlidir.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir.

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

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şaban ayı orucu

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