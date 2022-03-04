HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şaban ayı mesajları sözleri 2022! Hadisli, ayetli, kısa, uzun üç aylar Şaban ayı mesajları...

Şaban ayı mesajları sözleri 2022! Hadisli, ayetli, kısa, uzun üç aylar Şaban ayı mesajları...

04.03.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban ayı günün en çok popüler konuları arasında yer alıyor. İslam alemini Şaban ayı heyecanı sardı. İslam dininde önemli bir yere sahip olan Şaban ayı üç ayların ikincisidir. Recep ayından sonra gelen Şaban ayında Müslümanlar, her sevdiği veya yakını bu ayın şerefine nail olsun diye hadisli, ayetli, kısa yada uzun Şaban ayı sözleri atar. Bu günün anlam ve önemini anlatan Şaban ayı mesajları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte Şaban ayı mesajları ve sözleri!

Şaban ayı mesajları sözleri 2022! Hadisli, ayetli, kısa, uzun üç aylar Şaban ayı mesajları...

Şaban ayı veya diğer mübarek aylarda her Müslüman, akrabalarına, büyüklerine ve sevdiklerine birbirinden güzel ve anlamlı mesajlar sözler atmak ister. Şaban ayı bu nedenle bir vesiledir aslında. Yaşanılan her günün ve anın değerini bilmeli ve bu bilinçle hayata bakmamızı sağlar. Şaban ayında tüm İslam alemi büyük bir hazırlık içine girer. Edilen dualar ve yapılan ibadetlerle Şaban ayı karşılanır. Ramazan ayına kadar her geçen süre değerlendirilir ve günahların affı için bol bol dua edilir. Bir yandan da bu mübarek Şaban ayının farkındalığının sevdiklerimizin nazarında artması için güzel, dualı, ayetli mesajlar yollanır. Sizler için Şaban ayına özel hadisli, ayetli ve anlamlı mesajlar ve sözleri haberimizde işledik...

ŞABAN AYI MESAJLARI

  • Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman’ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Şaban ayımız mübarek olsun!

  • Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Şaban ayımız mübarek olsun!

-Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı Şaban ayı dilerim.

-Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

  • Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Şaban ayımız mübarek olsun!

  • Allah’ım Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.

  • Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Şaban ayımız mübarek olsun!

  • Avuçların semaya, dillerin ise niyaza, gönüllerin ise mevlaya açıldığı mübarek Şaban ayını tebrik ederim...

  • Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Şaban ayını tebrik ederim

  • Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Şaban ayımız mübarek olsun!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siren sesleri neden çalıyor? Nereden geliyor?Siren sesleri neden çalıyor? Nereden geliyor?
Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşmedeydi! Ukrayna'dan açıklama geldiDünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşmedeydi! Ukrayna'dan açıklama geldi
Sivil gemiyi füze ile vurdular! Sivil gemiyi füze ile vurdular!
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'nın en büyük nükleer tesisi vuruldu!

Ukrayna'nın en büyük nükleer tesisi vuruldu!

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü savaşta öldürüldü

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü savaşta öldürüldü

Akrep Nalan hayatını kaybetti!

Akrep Nalan hayatını kaybetti!

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.