Şaban ayı mesajları sözleri 2022! Hadisli, ayetli, kısa, uzun üç aylar Şaban ayı mesajları...

Şaban ayı veya diğer mübarek aylarda her Müslüman, akrabalarına, büyüklerine ve sevdiklerine birbirinden güzel ve anlamlı mesajlar sözler atmak ister. Şaban ayı bu nedenle bir vesiledir aslında. Yaşanılan her günün ve anın değerini bilmeli ve bu bilinçle hayata bakmamızı sağlar. Şaban ayında tüm İslam alemi büyük bir hazırlık içine girer. Edilen dualar ve yapılan ibadetlerle Şaban ayı karşılanır. Ramazan ayına kadar her geçen süre değerlendirilir ve günahların affı için bol bol dua edilir. Bir yandan da bu mübarek Şaban ayının farkındalığının sevdiklerimizin nazarında artması için güzel, dualı, ayetli mesajlar yollanır. Sizler için Şaban ayına özel hadisli, ayetli ve anlamlı mesajlar ve sözleri haberimizde işledik...

ŞABAN AYI MESAJLARI

Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman’ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Şaban ayımız mübarek olsun!

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Şaban ayımız mübarek olsun!

-Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı Şaban ayı dilerim.

-Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.